SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Vucic'ten

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Aleksandar Vucic, Kosova'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tanÄ±malarÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SÄ±rbistan'Ä±n kuzeyindeki Ä°ndjija ÅŸehrini ziyaret eden Vucic, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸmesi adÄ±na AB'nin arabuluculuÄŸunda devam eden diyalog sÃ¼recini deÄŸerlendirdi.
Kosova tarafÄ±nÄ±n diyalog sÃ¼recinin devam etmesini istemediÄŸini savunan SÄ±rp baÅŸbakan, bu akÅŸam BrÃ¼ksel'de yapÄ±lacak toplantÄ±da Kosova'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n SÄ±rbistan tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeyeceÄŸini vurguladÄ±.
Aleksandar Vucic, daha Ã¶nce KosovalÄ± liderler tarafÄ±ndan dile getirilen eski Kosova KurtuluÅŸ Ordusu (UÃ‡K) mensuplarÄ±na yÃ¶nelik SÄ±rbistan'Ä±n Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± yakalama kararlarÄ±nÄ±n geri Ã§ekilmesinin de sÃ¶z konusu olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Diyalog sÃ¼reci kapsamÄ±nda bu akÅŸam BrÃ¼ksel'de yapÄ±lacak toplantÄ±ya deÄŸinen Vucic, "Biz oraya aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde konuÅŸmaya gidiyoruz. Kosova'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ± ya da savaÅŸ suÃ§larÄ±na izin verilmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Bu konuda konuÅŸmayacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
PriÅŸtine yÃ¶netiminin bu konuda Ä±srar etmesi durumunda ne yapacaÄŸÄ± da sorulan SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Vucic, "Bir kahve daha iÃ§ip baÅŸlarÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ±ya su dÃ¶kerek geri gelmelerini sÃ¶ylerim." ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.
Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim ThaÃ§i, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, SÄ±rbistan'dan Kosova'yÄ± baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet olarak tanÄ±masÄ±nÄ± ve eski UÃ‡K mensuplarÄ± iÃ§in Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± yakalama kararlarÄ±nÄ± geri Ã§ekmesini talep edeceklerini kaydetmiÅŸti.
Ä°liÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesi adÄ±na devam eden diyalog sÃ¼reci kapsamÄ±nda, SÄ±rbistan ve KosovalÄ± liderler AB'nin arabuluculuÄŸunda bu akÅŸam BrÃ¼ksel'de bir araya gelecek.
Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki "tren" krizinden sonra ilk kez gerÃ§ekleÅŸecek toplantÄ±ya, SÄ±rbistan adÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± Tomislav Nikolic ve BaÅŸbakan Vucic, Kosova adÄ±na ise CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i ve BaÅŸbakan Ä°sa Mustafa katÄ±lacak.
ToplantÄ±nÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne taraflarÄ±n AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi planlanÄ±yor.
Bu arada, SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nikolic, 2013 yÄ±lÄ±ndan sonra ilk kez diyalog sÃ¼reci kapsamÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±lara katÄ±lacak.
SÄ±rbistan ile Kosova arasÄ±ndaki diyalog sÃ¼recini deÄŸerlendiren Vucic, Kosova'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tanÄ±malarÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti
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