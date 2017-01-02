17:59, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Ä°stanbul'da elektrik kesintisi





Anadolu yakasÄ±ndaki 2 ilÃ§ede 27 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AtaÅŸehir ve Pendik'in bazÄ± bÃ¶lgelerine 27 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek. Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AtaÅŸehir'de 09.30-11.30 saatlerinde, FerhatpaÅŸa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6., 4., 9., MareÅŸal Fevzi Ã‡akmak, 15., 17., 38., 31., 27., 35., 33. sokaklar, 14.00-16.00 saatlerinde, KayÄ±ÅŸdaÄŸÄ± Mahallesi Akdeniz Sokak, FerhatpaÅŸa Mahallesi Toplum, 77., 46., Ulu Ã–nder, Seyitnizam, MareÅŸal Fevzi Ã‡akmak, 51., 44., 47., 49., 48. sokaklar ve Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokak elektrik alamayacak. Pendik'te 09.00-11.00 saatlerinde, EsenyalÄ± Mahallesi SelÃ§uk Sokak, SÃ¼lÃ¼ntepe Mahallesi Abid, Arif, AtÄ±f Efendi, Burgaz, Kanaat, GÃ¼venli, Erik, GÃ¶ktÃ¼rk, GÃ¼neÅŸyÃ¼z, Kamil, KarabaÄŸlar Ã‡Ä±kmazÄ±, Karahan, Midyat, Medrese, Merve, Mevlana, Midilli, Mahfel, Sanatkar, Ã‡ivit, Åžifahane, SÃ¶nmez, MÃ¼rÅŸit ve Yusufiye sokaklarÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak. Â

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