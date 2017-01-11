ByLock kullanan 7 infaz koruma memuruna tutuklama

Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adliyeye sevk edilenÂ 7 infaz koruma memuruÂ tutuklandÄ±.
Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kentteki Ã§eÅŸitli cezaevlerinde gÃ¶revli 7 infaz koruma memuru, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilerek adliyeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
SavcÄ±lÄ±kÃ§a nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸine sevk edilen ÅŸÃ¼pheliler, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.
ÅžÃ¼phelilerin, FETÃ–/PDY'nin kriptolu haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ±Â belirtildi.
Sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 kiÅŸi tutuklandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bosna Hersek Halklar Meclisi BaÅŸkanÄ± Softic ve Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Dzaferovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye ile gÃ¶sterdiÄŸi dayanÄ±ÅŸma iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti
Denizli merkezli 8 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§en hafta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski emniyet personellerinden 12'si tutuklandÄ±
Madagaskar basÄ±nÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã¼lkeye yapacaÄŸÄ± ziyaretin bazÄ± Ã¼lkeleri ve FETÃ– mensuplarÄ±nÄ± korkuttuÄŸunu yazdÄ±
Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adliyeye sevk edilen 7 infaz koruma memuru tutuklandÄ±
Anadolu yakasÄ±ndaki 2 ilÃ§ede 27 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
AÄŸrÄ±'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li DoÄŸubayazÄ±t Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zbay'Ä±n yerine, Belediye BaÅŸkan Vekili olarak DoÄŸubayazÄ±t KaymakamÄ± Akhan gÃ¶revlendirildi
Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi Ã¼zerine, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin tahliyesine karar verdi.
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki geÃ§ici eÄŸitim merkezlerinde gÃ¶revli Suriyeli Ã¶ÄŸretmenler iÃ§in 11 gÃ¼n sÃ¼recek hizmet iÃ§i eÄŸitim programÄ± baÅŸladÄ±
HP, faili meÃ§hul cinayetlerin her yÃ¶nÃ¼yle kapsamlÄ± ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± talebinde bulundu
Ankara Etimesgut'taki ZÄ±rhlÄ± Birlikler Okulu ve EÄŸitim TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± EÄŸitim ve Destek Taburu, ÅžereflikoÃ§hisar ilÃ§esine taÅŸÄ±ndÄ±
Ä°ran Petrol Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Iraki, TÃ¼rkiyeâ€™ye ihraÃ§ edilen doÄŸalgaz fiyatÄ±nda yÃ¼zde 13,3 indirim uygulanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
YeÅŸilyurt LimanÄ± Samsun ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re geÃ§ici deniz hudut kapÄ±sÄ± olarak hizmet verecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyaret iÃ§in bulunduÄŸu Mozambik'te 6 anlaÅŸmaya imza atÄ±ldÄ±
2016'da kÃ¶prÃ¼ ve otoyollardan 20 milyon 539 bin 793 araÃ§ geÃ§ti ve 1,2 milyar TL gelir bÄ±raktÄ±