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ByLock kullanan 7 infaz koruma memuruna tutuklama
ByLock kullanan 7 infaz koruma memuruna tutuklama

Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adliyeye sevk edilen 7 infaz koruma memuru tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adliyeye sevk edilenÂ 7 infaz koruma memuruÂ tutuklandÄ±.

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kentteki Ã§eÅŸitli cezaevlerinde gÃ¶revli 7 infaz koruma memuru, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilerek adliyeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

SavcÄ±lÄ±kÃ§a nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸine sevk edilen ÅŸÃ¼pheliler, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.

ÅžÃ¼phelilerin, FETÃ–/PDY'nin kriptolu haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ±Â belirtildi.



Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi fetÃ¶/pdy
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