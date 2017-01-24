18:40, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Madagaskar basÄ±nÄ±: ErdoÄŸan'Ä±n geliÅŸi FETÃ–'cÃ¼leri korkuttu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MadagaskarÂ basÄ±nÄ±nÄ±n,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã¼lkeye yapacaÄŸÄ± ziyaretin bazÄ± Ã¼lkeleri ve FETÃ– mensuplarÄ±nÄ± korkuttuÄŸunu yazdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ãœlkede FransÄ±zca ve MalgaÅŸÃ§a dilinde yayÄ±n yapan gazeteler, ErdoÄŸan'Ä±n Afrika turu kapsamÄ±nda Madagaskar'a yapacaÄŸÄ± ziyarete geniÅŸ yer ayÄ±rdÄ±.

Ãœlkenin Ã§ok satan gazetelerinden Midi Madagasikara, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ziyaretinin Ã¼lkede merak konusu olduÄŸunu yazdÄ±.

Tanindrazana gazetesi, ziyareti "CumhurbaÅŸkanÄ± bugÃ¼n geliyor." baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verdiÄŸi haberde, Fransa ve Ã‡in'den sonra TÃ¼rkiye'nin de Madagaskar'a yatÄ±rÄ±m iÃ§in geldiÄŸini ifade etti.

Gazetede aynÄ± zamanda, FETÃ– mensuplarÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki FETÃ– okullarÄ±nÄ±n Maarif VakfÄ±na devredilmesinden korktuÄŸu belirtilirken, Avrupa Ã¼lkelerinin de bu ziyaretten Ã§ekindiÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.

Haberde, TÃ¼rkiye'de 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda yaÅŸanan sÃ¼reÃ§ de anlatÄ±ldÄ±.

"TÃœRKÄ°YE AFRÄ°KA'YLA Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° GELÄ°ÅžTÄ°RMEK Ä°STÄ°YOR"

Malaza Madagascar gazetesi ise ErdoÄŸan'Ä±n ziyaretini manÅŸetten gÃ¶rerek, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n tam sayfa fotoÄŸrafÄ±nÄ± kullandÄ±. Ziyaret Ã§erÃ§evesinde bÃ¼yÃ¼k gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden gazete, ErdoÄŸan'Ä±n beraberinde Ã¼lkeye gelecek TÃ¼rk iÅŸ adamÄ± heyetine de dikkat Ã§ekti.

Vaovao gazetesi, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± karÅŸÄ±lÄ±yoruz." baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla haberi ilk sayfadan verirken, ziyaretin bazÄ± Ã¼lkeleri rahatsÄ±z edebileceÄŸine de deÄŸindi.

ErdoÄŸan'Ä±n Afrika turunun anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Jejoo gazetesi de ziyaretin, iki Ã¼lke arasÄ±nda teknoloji ve ekonomi alanÄ±nda Ã¶nemli iÅŸ birliklerini baÅŸlatabileceÄŸine vurgu yaptÄ±. Gazetede ayrÄ±ca ErdoÄŸan'Ä±n iki yÄ±l iÃ§inde 10 Afrika Ã¼lkesine ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirtilerek, "TÃ¼rkiye Afrika ile iliÅŸkileri geliÅŸtirmek istiyor." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Mozambik ziyaretinin ardÄ±ndan akÅŸam saatlerinde Madagaskar'Ä±n baÅŸkenti Antananarivo'ya ulaÅŸmasÄ± bekleniyor.