GÃ¼ncelleme: 02:10, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ardahan'da eriyen buzlar 'sis bulutu' oluÅŸturdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin en soÄŸuk kentlerinden olan ve gece hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 27 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼Â Ardahan'da, gÃ¼ndÃ¼z nispeten Ä±sÄ±nan hava ve gÃ¼neÅŸin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermesi nedeniyle Ã§Ã¶zÃ¼nen buzlar yÃ¼zÃ¼nden oluÅŸan buhar, cadde ve sokaklarda ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yol aÃ§tÄ±.

Kentte gece hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 27 dereceye dÃ¼ÅŸmesiyle, cadde ve sokaklar buzla kaplandÄ±. GÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± olumsuz etkileyen cadde ve sokaklardaki buzlarÄ±n, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼ndÃ¼z saatlerinde sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 18 dereceye yÃ¼kselmesi ve aÃ§an gÃ¼neÅŸ nedeniyle Ã§Ã¶zÃ¼nmeye baÅŸlamasÄ± sonucu buhar tabakasÄ± meydana geldi.

Cadde ve sokaklarÄ± kaplayan buhar tabakasÄ±, kent sakinlerinde ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa neden oldu.

AkÄ±n KÄ±lÄ±Ã§, buhar sebebiyle sokak ve caddelerde kÄ±ÅŸ ortasÄ±nda kaplÄ±ca gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n oluÅŸtuÄŸunu belirterek, "Bu manzara ilginÃ§ tabii ki. Bir yanda dondurucu soÄŸuk, bir yanda bu manzara gayet gÃ¼zel." dedi.

Kenti kaplayan buhar, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n akÅŸam saatlerinde tekrar dÃ¼ÅŸmesiyle daÄŸÄ±ldÄ±.