Ardahan'da eriyen buzlar 'sis bulutu' oluÅŸturdu

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin en soÄŸuk kentlerinden olan ve gece hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 27 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼Â Ardahan'da, gÃ¼ndÃ¼z nispeten Ä±sÄ±nan hava ve gÃ¼neÅŸin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermesi nedeniyle Ã§Ã¶zÃ¼nen buzlar yÃ¼zÃ¼nden oluÅŸan buhar, cadde ve sokaklarda ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yol aÃ§tÄ±.
Kentte gece hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 27 dereceye dÃ¼ÅŸmesiyle, cadde ve sokaklar buzla kaplandÄ±. GÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± olumsuz etkileyen cadde ve sokaklardaki buzlarÄ±n, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼ndÃ¼z saatlerinde sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 18 dereceye yÃ¼kselmesi ve aÃ§an gÃ¼neÅŸ nedeniyle Ã§Ã¶zÃ¼nmeye baÅŸlamasÄ± sonucu buhar tabakasÄ± meydana geldi.
Cadde ve sokaklarÄ± kaplayan buhar tabakasÄ±, kent sakinlerinde ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa neden oldu.
AkÄ±n KÄ±lÄ±Ã§, buhar sebebiyle sokak ve caddelerde kÄ±ÅŸ ortasÄ±nda kaplÄ±ca gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n oluÅŸtuÄŸunu belirterek, "Bu manzara ilginÃ§ tabii ki. Bir yanda dondurucu soÄŸuk, bir yanda bu manzara gayet gÃ¼zel." dedi.
Kenti kaplayan buhar, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n akÅŸam saatlerinde tekrar dÃ¼ÅŸmesiyle daÄŸÄ±ldÄ±.
Gece hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 27 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kentte, gÃ¼ndÃ¼z havanÄ±n nispeten Ä±sÄ±nmasÄ± ve aÃ§an gÃ¼neÅŸin buzlarÄ± eritmesi nedeniyle oluÅŸan buhar, cadde ve sokaklarÄ± kapladÄ±
Batman'Ä±n Hasankeyf ilÃ§esinde IlÄ±su BarajÄ± tamamlanÄ±nca su altÄ±nda kalacak 650 yÄ±llÄ±k Zeynel Bey TÃ¼rbesi, Hasankeyf Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na 52 kiÅŸilik ekip tarafÄ±ndan 8 saate taÅŸÄ±nacak
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye'sine baÄŸlÄ± AKOM, meteoroloji'den alÄ±nan ihbar doÄŸrultusunda alarma geÃ§ti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Biz Afrika'nÄ±n geÃ§miÅŸte neler Ã§ektiÄŸini iyi biliriz. Afrika'yÄ± nasÄ±l sÃ¶mÃ¼rdÃ¼klerini gayet iyi biliriz, kimlerin de sÃ¶mÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de gayet iyi biliriz. Afrika tarihi aslÄ±nda bizim de kanayan yaramÄ±zdÄ±r." dedi.
Sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 kiÅŸi tutuklandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bosna Hersek Halklar Meclisi BaÅŸkanÄ± Softic ve Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Dzaferovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye ile gÃ¶sterdiÄŸi dayanÄ±ÅŸma iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti
Denizli merkezli 8 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§en hafta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski emniyet personellerinden 12'si tutuklandÄ±
Madagaskar basÄ±nÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã¼lkeye yapacaÄŸÄ± ziyaretin bazÄ± Ã¼lkeleri ve FETÃ– mensuplarÄ±nÄ± korkuttuÄŸunu yazdÄ±
Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adliyeye sevk edilen 7 infaz koruma memuru tutuklandÄ±
Anadolu yakasÄ±ndaki 2 ilÃ§ede 27 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
AÄŸrÄ±'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li DoÄŸubayazÄ±t Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zbay'Ä±n yerine, Belediye BaÅŸkan Vekili olarak DoÄŸubayazÄ±t KaymakamÄ± Akhan gÃ¶revlendirildi
Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi Ã¼zerine, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin tahliyesine karar verdi.
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki geÃ§ici eÄŸitim merkezlerinde gÃ¶revli Suriyeli Ã¶ÄŸretmenler iÃ§in 11 gÃ¼n sÃ¼recek hizmet iÃ§i eÄŸitim programÄ± baÅŸladÄ±
HP, faili meÃ§hul cinayetlerin her yÃ¶nÃ¼yle kapsamlÄ± ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± talebinde bulundu
Ankara Etimesgut'taki ZÄ±rhlÄ± Birlikler Okulu ve EÄŸitim TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± EÄŸitim ve Destek Taburu, ÅžereflikoÃ§hisar ilÃ§esine taÅŸÄ±ndÄ±