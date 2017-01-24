650 yÄ±llÄ±k Zeynel Bey TÃ¼rbesi yeni yerine taÅŸÄ±nacak

Batman'Ä±nÂ HasankeyfÂ ilÃ§esindeÂ IlÄ±su BarajÄ±'nÄ±n tamamlanmasÄ± halinde su altÄ±nda kalacak 650 yÄ±llÄ±kÂ Zeynel Bey TÃ¼rbesi, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± treyler sisteminin kullanÄ±lacaÄŸÄ± 8 saatlik Ã§alÄ±ÅŸmayla yeni yerine alÄ±nacak.
IlÄ±su BarajÄ± ve HES Projesi KÃ¼ltÃ¼rel VarlÄ±klarÄ± Koruma ve Kurtarma Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Zeynel Bey TÃ¼rbesi'nin, Hasankeyf Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yoÄŸun ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.
Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce iki yÄ±l Ã¶nce ihale edilen ve DiyarbakÄ±r Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kurulunca onaylanan projeye gÃ¶re, bin 100 tonluk tÃ¼rbe, tek parÃ§a halinde "Hollanda" yÃ¶ntemiyle yeni yerine taÅŸÄ±nacak.
TaÅŸÄ±yÄ±cÄ± treyler sisteminin kullanÄ±lacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar, aralarÄ±nda 6 mÃ¼hendis ve 3 mimarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 52 kiÅŸilik ekip tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Zeynel Bey TÃ¼rbesi, 1462-1482'de Hasankeyf'te hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren Akkoyunlular'dan kalan tek eser olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.
Batman'Ä±n Hasankeyf ilÃ§esinde IlÄ±su BarajÄ± tamamlanÄ±nca su altÄ±nda kalacak 650 yÄ±llÄ±k Zeynel Bey TÃ¼rbesi, Hasankeyf Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na 52 kiÅŸilik ekip tarafÄ±ndan 8 saate taÅŸÄ±nacak
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye'sine baÄŸlÄ± AKOM, meteoroloji'den alÄ±nan ihbar doÄŸrultusunda alarma geÃ§ti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Biz Afrika'nÄ±n geÃ§miÅŸte neler Ã§ektiÄŸini iyi biliriz. Afrika'yÄ± nasÄ±l sÃ¶mÃ¼rdÃ¼klerini gayet iyi biliriz, kimlerin de sÃ¶mÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de gayet iyi biliriz. Afrika tarihi aslÄ±nda bizim de kanayan yaramÄ±zdÄ±r." dedi.
Sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 kiÅŸi tutuklandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bosna Hersek Halklar Meclisi BaÅŸkanÄ± Softic ve Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Dzaferovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye ile gÃ¶sterdiÄŸi dayanÄ±ÅŸma iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti
Denizli merkezli 8 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§en hafta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski emniyet personellerinden 12'si tutuklandÄ±
Madagaskar basÄ±nÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã¼lkeye yapacaÄŸÄ± ziyaretin bazÄ± Ã¼lkeleri ve FETÃ– mensuplarÄ±nÄ± korkuttuÄŸunu yazdÄ±
Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adliyeye sevk edilen 7 infaz koruma memuru tutuklandÄ±
Anadolu yakasÄ±ndaki 2 ilÃ§ede 27 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
AÄŸrÄ±'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li DoÄŸubayazÄ±t Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zbay'Ä±n yerine, Belediye BaÅŸkan Vekili olarak DoÄŸubayazÄ±t KaymakamÄ± Akhan gÃ¶revlendirildi
Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi Ã¼zerine, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin tahliyesine karar verdi.
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki geÃ§ici eÄŸitim merkezlerinde gÃ¶revli Suriyeli Ã¶ÄŸretmenler iÃ§in 11 gÃ¼n sÃ¼recek hizmet iÃ§i eÄŸitim programÄ± baÅŸladÄ±
HP, faili meÃ§hul cinayetlerin her yÃ¶nÃ¼yle kapsamlÄ± ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± talebinde bulundu
Ankara Etimesgut'taki ZÄ±rhlÄ± Birlikler Okulu ve EÄŸitim TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± EÄŸitim ve Destek Taburu, ÅžereflikoÃ§hisar ilÃ§esine taÅŸÄ±ndÄ±
Ä°ran Petrol Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Iraki, TÃ¼rkiyeâ€™ye ihraÃ§ edilen doÄŸalgaz fiyatÄ±nda yÃ¼zde 13,3 indirim uygulanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu