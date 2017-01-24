GÃ¼ncelleme: 01:26, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

650 yÄ±llÄ±k Zeynel Bey TÃ¼rbesi yeni yerine taÅŸÄ±nacak





Batman'Ä±n Hasankeyf ilÃ§esinde IlÄ±su BarajÄ± tamamlanÄ±nca su altÄ±nda kalacak 650 yÄ±llÄ±k Zeynel Bey TÃ¼rbesi, Hasankeyf Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na 52 kiÅŸilik ekip tarafÄ±ndan 8 saate taÅŸÄ±nacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Batman'Ä±nÂ HasankeyfÂ ilÃ§esindeÂ IlÄ±su BarajÄ±'nÄ±n tamamlanmasÄ± halinde su altÄ±nda kalacak 650 yÄ±llÄ±kÂ Zeynel Bey TÃ¼rbesi, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± treyler sisteminin kullanÄ±lacaÄŸÄ± 8 saatlik Ã§alÄ±ÅŸmayla yeni yerine alÄ±nacak. IlÄ±su BarajÄ± ve HES Projesi KÃ¼ltÃ¼rel VarlÄ±klarÄ± Koruma ve Kurtarma Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Zeynel Bey TÃ¼rbesi'nin, Hasankeyf Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yoÄŸun ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce iki yÄ±l Ã¶nce ihale edilen ve DiyarbakÄ±r Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kurulunca onaylanan projeye gÃ¶re, bin 100 tonluk tÃ¼rbe, tek parÃ§a halinde "Hollanda" yÃ¶ntemiyle yeni yerine taÅŸÄ±nacak. TaÅŸÄ±yÄ±cÄ± treyler sisteminin kullanÄ±lacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar, aralarÄ±nda 6 mÃ¼hendis ve 3 mimarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 52 kiÅŸilik ekip tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Zeynel Bey TÃ¼rbesi, 1462-1482'de Hasankeyf'te hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren Akkoyunlular'dan kalan tek eser olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.

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