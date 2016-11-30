19:05, 24 Ocak 2017 SalÄ±

12 eski emniyet personeline 'ByLock' tutuklamasÄ±





Denizli merkezli 8 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§en hafta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski emniyet personellerinden 12'si tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DenizliÂ merkezli 8 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§en hafta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski emniyet personellerindenÂ 12'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 28 eski emniyet personelinden 13'Ã¼ emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±nlanan KHK ile ihraÃ§ edilen ve eski ÅŸube mÃ¼dÃ¼rleri ile komiserlerin de aralarÄ±nda olduÄŸu 13 zanlÄ±dan 12'si tutuklandÄ±, bir ÅŸÃ¼pheli adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Denizli merkezli 8 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± belirlenen eski emniyet personeline yÃ¶nelik Denizli merkezli 8 ilde belirlenen 31 adrese 17 Ocak'ta eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlenmiÅŸ, 28 eski emniyet personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk etapta dÃ¼n adliyeye sevk edilen 15 kiÅŸiden 14'Ã¼ tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

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