Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:20, 24 Ocak 2017 Salı
Avrupa
19:14, 24 Ocak 2017 Salı

  • Paylaş
Avrupa Konseyinde PKK tehdidi anlatıldı
Avrupa Konseyinde PKK tehdidi anlatıldı

Avrupa Konseyinde düzenlenen panelde, PKK’nın Avrupa’daki faaliyetleri ve ortaya koyduğu güvenlik sorunları anlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyinde düzenlenen panelde, PKK’nın Avrupa’daki faaliyetleri ve ortaya koyduğu güvenlik sorunları anlatıldı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (SETA) ile Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) tarafından Avrupa Konseyinde düzenlenen, “Avrupa’da PKK ve güvenlik sorunları” konulu panelin moderatörlüğünü Şakir Çolak yaptı.

Panele SETA araştırmacısı Enes Bayraklı ve Fransa Savunma Bakanı Danışmanı Recep Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Strazburg'da devam eden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulunun çalışma döneminde düzenlenen panelde, ülkelerin son zamanlarda terörle mücadele için yeni arayış ve iş birliği içerisinde olduğu vurgulandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AKPM Türkiye Delegasyonu Üyesi Emine Nur Günay, açılış konuşmasında, PKK’nın faaliyetlerinin sadece Türkiye için değil, Avrupa için de büyük bir tehdit ve sorun olduğunu belirterek, Türkiye ve Avrupa’nın teröre karşı savaşının ortak olduğunu fakat örgütün Avrupa ülkelerinde serbestçe faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

"TÜRKİYE AVRUPA'DAN PKK'YA KARŞI SİYASİ İRADE İSTİYOR"

Panelin konuşmacılarından SETA araştırmacısı Enes Bayraklı, yaptığı açıklamada, PKK'nın, El Kaide, DEAŞ gibi terör örgütlerinden çok daha eskilere dayanan bir geçmişi olduğunu kaydederek, “Avrupa aslında terör saldırılarıyla yeni yüzleşirken Türkiye çok uzun dönemdir bu mücadeleyi devam ettiriyor. Bir de bütün bunların üstüne DAEŞ eklendi. Üç tane büyük terör örgütüyle Türkiye aynı anda mücadele ederken, diğer taraftan da bazı aşırı sol, marjinal terör örgütleri de var bildiğiniz gibi. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman Türkiye gerçekten çok büyük bir tehditle karşı karşıya. Maalesef biz müttefiklerimizden, NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi 50 yılllık müttefiklerimizden yeterince desteği göremiyoruz. Aslında Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden beklediği şey çok basit. Türkiye Avrupa’dan PKK’ya karşı bir siyasi irade göstermesini istiyor.” ifadesini kullandı.

"PKK AVRUPA İÇİN ARTAN BİR TEHDİT"

Örgütün Fransa’daki geçmişi ve mevcut durumu hakkında bilgi veren Fransa Savunma Bakanlığı Danışmanı Recep Yılmaz da, Kürt halkı ile PKK'nın maksatlı olarak birbirine karıştırıldığını belirterek, “Kürt nüfusun Avrupa’daki sayısı büyük bir kısmı Almanya’da olmak üzere yaklaşık 1,8 milyon civarındadır. 1980 darbesi sonrası Avrupa’ya göçen sol görüşlü Türklerin arasına karışarak gelmişlerdir. Avrupa’da PKK sempatizanı Kürt sayısının 50 bin olduğu bilinmektedir. Bu rakamdan da sadece 11 binin destekçi olduğunu söyleyebiliriz. Bu da PKK’nın Kürtlerin temsilcisi olduğu iddiasını çürütüyor.” dedi.

Yılmaz, PKK’nın Avrupa için artan bir tehdit olduğunu, bunu son dönemde Avrupa ülkelerinin de fark etmeye başladığını dile getirerek, “Silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, kara para aklama, yardım kampanyası gibi yöntemlerle örgüte Avrupa’da maddi gelir sağlamaktadırlar. Alman adaletine göre ülkede ele geçen uyuşturucunun yüzde 80’i PKK ile ilgili. İngiltere’de de benzer bir rakam söz konusu.” bilgilerini paylaştı.

 



İlgili Konular pkk Avrupa Konseyi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Astana daki Suriye görüşmeleri ilklere sahne oldu
Astana′daki Suriye görüşmeleri ilklere sahne oldu

Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle gerçekleşen Astana toplantısı, Suriye krizine çözüm arayışlarında ilklere de sahne oldu
AB'den Trump'un ekonomi politikalarına eleştiri
AB'den Trump'un ekonomi politikalarına eleştiri

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Malmström, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının “başarısız olmaya mahkum” olduğunu söyledi
Avrupa Konseyinde PKK tehdidi anlatıldı
Avrupa Konseyinde PKK tehdidi anlatıldı

Avrupa Konseyinde düzenlenen panelde, PKK’nın Avrupa’daki faaliyetleri ve ortaya koyduğu güvenlik sorunları anlatıldı
Avrupa Parlamentosu'nda 'Kıbrıs ve enerji' tartışıldı
Avrupa Parlamentosu'nda 'Kıbrıs ve enerji' tartışıldı

Avrupa Parlamentosu'nda, Kıbrıs sorunu ve çözümün enerji sektörüne etkileri tartışıldı
İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 500 yeni konut
İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 500 yeni konut

İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onayladı
Hamas'tan ABD'ye Bu adım ateşe benzin dökmek olur
Hamas'tan ABD'ye: Bu adım ateşe benzin dökmek olur

Hamas, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının, İsrail-Filistin çatışmasında yeni bir dönemin başlangıcı olacağı ve söz konusu adımın tansiyonu yükselteceği, "ateşe benzin dökmek olacağı" uyarısında bulundu
Sırbistan Başbakanı Vucic'ten quot Kosova quot açıklaması
Sırbistan Başbakanı Vucic'ten "Kosova" açıklaması

Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecini değerlendiren Vucic, Kosova'nın bağımsızlığını tanımalarının mümkün olmadığını ifade etti
Hırvatistan'da sığınmacıları darp eden polislere yaptırım çağrısı
Hırvatistan'da sığınmacıları darp eden polislere yaptırım çağrısı

Hırvatistan'da sığınmacı haklarını savunan bazı sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan raporda, Hırvat polisinin sığınmacılara yönelik davranışlarına ve yasa dışı işlemlerine dikkat çekilerek, bu kişilere yönelik ilgili bakanlık tarafından yaptırım uygulanması istendi
Cerablus'ta polis teşkilatı kuruldu
Cerablus'ta polis teşkilatı kuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta 440 kişilik ekipten oluşan polis teşkilatı mensupları, düzenlenen törenin ardından göreve başladı
Astana'dan ilk açıklama
Astana'dan ilk açıklama

Astana görüşmelerinde yer alan Suriye temsilcisi Beşar Caferi, basın mensuplarına ilk açıklamayı yaptı.
May ABD'den sonra Türkiye'ye geliyor
May, ABD'den sonra Türkiye'ye geliyor

İngiltere Başbakanı May, ABD ziyaretinin ardından Türkiye'de temaslarda bulunacak
Kuveyt'te NATO Bölge Ofisi'nin açılışı yapıldı
Kuveyt'te NATO Bölge Ofisi'nin açılışı yapıldı

Kuveyt'in Mishref bölgesinde NATO'nun İstanbul İş Birliği Girişimi Bölge Ofisi açıldı
Fransa'da eski araçlara trafiğe çıkmak yasak
Fransa'da eski araçlara trafiğe çıkmak yasak

Fransa'nın özellikle kuzeyinde ve başkent Paris'te aralık ayından bu yana etkili olan hava kirliliğine karşı eski araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
İtalya'da yardım helikopteri düştü
İtalya'da yardım helikopteri düştü

İtalya'da 6 kişilik kurtarma ekibini taşıyan bir helikopter düştü.
Kadirov Çeçenler Halep'te Rus askeri polisi
Kadirov: Çeçenler Halep'te Rus askeri polisi

Ramzan Kadirov Çeçenler'in Halep'te Rus askeri polisi olarak görev yaptığını açıkladı
Mozambik adını Müslüman bir tüccardan alıyor
Mozambik adını Müslüman bir tüccardan alıyor

Cumhurbakanı Erdoğan'ın bugün ziyaret ettiği Mozambik adını Musa Al Big isimli Müslüman bir tüccardan alıyor

Haberler

Demirtaş Van'da ifade verdi
Demirtaş Van'da ifade verdi

Hakkari'de PKK'nın mühimmatı ele geçirildi
Hakkari'de PKK'nın mühimmatı ele geçirildi

Demirtaş ve Yüksekdağ'a istenen cezalar belli oldu
Demirtaş ve Yüksekdağ'a istenen cezalar belli oldu

Ankara'da keşif yapan PKK'lı tutuklandı
Ankara'da keşif yapan PKK'lı tutuklandı

PKK kamufle olmak için paravan dernek kurmuş
PKK kamufle olmak için paravan dernek kurmuş

PKK'nın Suriye'deki paravanı: SDG
PKK'nın Suriye'deki paravanı SDG

İskoçya'da PKK'ya maddi destek iddiaları
İskoçya'da PKK'ya maddi destek iddiaları

PKK'ya bir haftada 253 operasyon
PKK'ya bir haftada 253 operasyon






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 