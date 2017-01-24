19:31, 24 Ocak 2017 SalÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Softic ve Dzaferovic'i kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Bosna Hersek Halklar Meclisi BaÅŸkanÄ± Safet SofticÂ veÂ Bosna Hersek Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Åžefik DzaferovicÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Bosna Hersek yÃ¶netimi ve halkÄ±nÄ±n, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye ile gÃ¶sterdiÄŸi dayanÄ±ÅŸma iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.

BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'ndeÂ bir araya geldiÄŸi Softic ve Dzaferovic'e iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ikili siyasi ve ekonomik iliÅŸkilerin iyi seyrettiÄŸini belirtti. Ekonomi, ticaret ve yatÄ±rÄ±mlar alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin geliÅŸtirilmesine Ã¶zel Ã¶nem atfettiklerini vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, iÅŸ dÃ¼nyasÄ± temsilcilerini bu yÃ¶nde teÅŸvik etmeyi sÃ¼rdÃ¼receklerini kaydetti.

BÃ¶lgesel konularÄ±n da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bosna Hersek'in transatlantik kurumlarla bÃ¼tÃ¼nleÅŸme sÃ¼recine ve bu yolda atÄ±lan reform adÄ±mlarÄ±na destek vermeye devam ettiklerini dile getirdi.

BOSNA HERSEK'E '15 TEMMUZ'A KARÅžI DAYANIÅžMAÂ Ä°Ã‡Ä°N TEÅžEKKÃœR

YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu Ã§erÃ§evede, Bosna Hersek'in Avrupa BirliÄŸine Ã¼yelik baÅŸvurusunun 2016 EylÃ¼l ayÄ±nda kabul edilmesinin, memnuniyet verici bir geliÅŸme olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Bosna Hersek yÃ¶netimi ve halkÄ±nÄ±n, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye ile gÃ¶sterdiÄŸi dayanÄ±ÅŸma iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) ile mÃ¼cadele konusundaki tutum ve beklentilerini dile getirdi.

Bosna Hersek heyeti Ã¼yeleri de TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerini her alanda geliÅŸtirme arzularÄ±nÄ± ifade ettiler. 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ilk saatlerinden itibaren TÃ¼rk halkÄ± ve HÃ¼kÃ¼metiyle dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± dile getiren heyet Ã¼yeleri, bu konunun ikili iliÅŸkileri olumsuz etkilemesine izin vermeyeceklerini vurguladÄ±lar.