BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Softic ve Dzaferovic'i kabul etti

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Bosna Hersek Halklar Meclisi BaÅŸkanÄ± Safet SofticÂ veÂ Bosna Hersek Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Åžefik DzaferovicÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Bosna Hersek yÃ¶netimi ve halkÄ±nÄ±n, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye ile gÃ¶sterdiÄŸi dayanÄ±ÅŸma iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.
BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'ndeÂ bir araya geldiÄŸi Softic ve Dzaferovic'e iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ikili siyasi ve ekonomik iliÅŸkilerin iyi seyrettiÄŸini belirtti. Ekonomi, ticaret ve yatÄ±rÄ±mlar alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin geliÅŸtirilmesine Ã¶zel Ã¶nem atfettiklerini vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, iÅŸ dÃ¼nyasÄ± temsilcilerini bu yÃ¶nde teÅŸvik etmeyi sÃ¼rdÃ¼receklerini kaydetti.
BÃ¶lgesel konularÄ±n da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bosna Hersek'in transatlantik kurumlarla bÃ¼tÃ¼nleÅŸme sÃ¼recine ve bu yolda atÄ±lan reform adÄ±mlarÄ±na destek vermeye devam ettiklerini dile getirdi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu Ã§erÃ§evede, Bosna Hersek'in Avrupa BirliÄŸine Ã¼yelik baÅŸvurusunun 2016 EylÃ¼l ayÄ±nda kabul edilmesinin, memnuniyet verici bir geliÅŸme olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Bosna Hersek yÃ¶netimi ve halkÄ±nÄ±n, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye ile gÃ¶sterdiÄŸi dayanÄ±ÅŸma iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) ile mÃ¼cadele konusundaki tutum ve beklentilerini dile getirdi.
Bosna Hersek heyeti Ã¼yeleri de TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerini her alanda geliÅŸtirme arzularÄ±nÄ± ifade ettiler. 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ilk saatlerinden itibaren TÃ¼rk halkÄ± ve HÃ¼kÃ¼metiyle dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± dile getiren heyet Ã¼yeleri, bu konunun ikili iliÅŸkileri olumsuz etkilemesine izin vermeyeceklerini vurguladÄ±lar.
Sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 kiÅŸi tutuklandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bosna Hersek Halklar Meclisi BaÅŸkanÄ± Softic ve Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Dzaferovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye ile gÃ¶sterdiÄŸi dayanÄ±ÅŸma iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti
Denizli merkezli 8 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§en hafta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski emniyet personellerinden 12'si tutuklandÄ±
Madagaskar basÄ±nÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã¼lkeye yapacaÄŸÄ± ziyaretin bazÄ± Ã¼lkeleri ve FETÃ– mensuplarÄ±nÄ± korkuttuÄŸunu yazdÄ±
Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adliyeye sevk edilen 7 infaz koruma memuru tutuklandÄ±
Anadolu yakasÄ±ndaki 2 ilÃ§ede 27 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
AÄŸrÄ±'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li DoÄŸubayazÄ±t Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zbay'Ä±n yerine, Belediye BaÅŸkan Vekili olarak DoÄŸubayazÄ±t KaymakamÄ± Akhan gÃ¶revlendirildi
Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi Ã¼zerine, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin tahliyesine karar verdi.
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki geÃ§ici eÄŸitim merkezlerinde gÃ¶revli Suriyeli Ã¶ÄŸretmenler iÃ§in 11 gÃ¼n sÃ¼recek hizmet iÃ§i eÄŸitim programÄ± baÅŸladÄ±
HP, faili meÃ§hul cinayetlerin her yÃ¶nÃ¼yle kapsamlÄ± ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± talebinde bulundu
Ankara Etimesgut'taki ZÄ±rhlÄ± Birlikler Okulu ve EÄŸitim TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± EÄŸitim ve Destek Taburu, ÅžereflikoÃ§hisar ilÃ§esine taÅŸÄ±ndÄ±
Ä°ran Petrol Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Iraki, TÃ¼rkiyeâ€™ye ihraÃ§ edilen doÄŸalgaz fiyatÄ±nda yÃ¼zde 13,3 indirim uygulanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
YeÅŸilyurt LimanÄ± Samsun ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re geÃ§ici deniz hudut kapÄ±sÄ± olarak hizmet verecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyaret iÃ§in bulunduÄŸu Mozambik'te 6 anlaÅŸmaya imza atÄ±ldÄ±
2016'da kÃ¶prÃ¼ ve otoyollardan 20 milyon 539 bin 793 araÃ§ geÃ§ti ve 1,2 milyar TL gelir bÄ±raktÄ±