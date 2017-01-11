19:45, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Sosyal medyadan PKK propagandasÄ±na 2 tutuklama





Sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbulÂ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â ekiplerince baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarlaÂ PKK/KCK Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne destek veren bazÄ± kiÅŸilerin sosyal paylaÅŸÄ±m sitesiÂ TwitterÂ adresleri Ã¼zerinden vatandaÅŸlarÄ± galeyana getirdiÄŸi tespit edildi.Â Bu kapsamda TAKÂ tarafÄ±ndan Ã¼stlenilen saldÄ±rÄ±lar Ã¶ncesinde ve sonrasÄ±nda paylaÅŸÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen E.E.Åž. ve M.S.D. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildikleri mahkemeceÂ tutuklanarakÂ cezaevine gÃ¶nderildi.

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