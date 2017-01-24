Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:21, 24 Ocak 2017 Salı
Avrupa Birliği
19:47, 24 Ocak 2017 Salı

  • Paylaş
AB'den Trump'un ekonomi politikalarına eleştiri
AB'den Trump'un ekonomi politikalarına eleştiri

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Malmström, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının “başarısız olmaya mahkum” olduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının “başarısız olmaya mahkum” olduğunu söyledi.

Malmström, Brüksel’de, ABD Başkanı Trump’ın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Dünyadaki ülkelerin çoğunun açık bir şekilde yatırım ve ticaret yapılması vizyonu ve görüşüne sahip olduğuna dikkati çeken Malmström, AB'nin başarısının açık toplum olmaya dayandığını söyledi.

"BAŞARISIZ OLMAYA MAHKUM"

Malmström, ABD'nin korunmacı ekonomi politikaları uygulamasının hatalı olacağını belirterek, "Günümüzde, sınırlara tekrar duvar örmek, ticari engeller koymak, insanların özgürce seyahat etmelerini engellemek gibi politikalar başarısız olmaya mahkumdur.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün seçim kampanyasında vadettiği gibi, Asya-Pasifik bölgesinde toplam 12 ülkenin dahil olduğu TPP anlaşmasından ABD'nin çekilmesi için bir başkanlık emri imzalamıştı. Bu tutum, ABD'nin ticari ilişkileri ve Trump yönetiminin ekonomi politikaları ile ilgili endişe ortaya çıkardı.



İlgili Konular AB trump ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Birliği Haberleri
Astana daki Suriye görüşmeleri ilklere sahne oldu
Astana′daki Suriye görüşmeleri ilklere sahne oldu

Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle gerçekleşen Astana toplantısı, Suriye krizine çözüm arayışlarında ilklere de sahne oldu
AB'den Trump'un ekonomi politikalarına eleştiri
AB'den Trump'un ekonomi politikalarına eleştiri

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Malmström, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının “başarısız olmaya mahkum” olduğunu söyledi
Avrupa Konseyinde PKK tehdidi anlatıldı
Avrupa Konseyinde PKK tehdidi anlatıldı

Avrupa Konseyinde düzenlenen panelde, PKK’nın Avrupa’daki faaliyetleri ve ortaya koyduğu güvenlik sorunları anlatıldı
Avrupa Parlamentosu'nda 'Kıbrıs ve enerji' tartışıldı
Avrupa Parlamentosu'nda 'Kıbrıs ve enerji' tartışıldı

Avrupa Parlamentosu'nda, Kıbrıs sorunu ve çözümün enerji sektörüne etkileri tartışıldı
İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 500 yeni konut
İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 500 yeni konut

İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onayladı
Hamas'tan ABD'ye Bu adım ateşe benzin dökmek olur
Hamas'tan ABD'ye: Bu adım ateşe benzin dökmek olur

Hamas, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının, İsrail-Filistin çatışmasında yeni bir dönemin başlangıcı olacağı ve söz konusu adımın tansiyonu yükselteceği, "ateşe benzin dökmek olacağı" uyarısında bulundu
Sırbistan Başbakanı Vucic'ten quot Kosova quot açıklaması
Sırbistan Başbakanı Vucic'ten "Kosova" açıklaması

Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecini değerlendiren Vucic, Kosova'nın bağımsızlığını tanımalarının mümkün olmadığını ifade etti
Hırvatistan'da sığınmacıları darp eden polislere yaptırım çağrısı
Hırvatistan'da sığınmacıları darp eden polislere yaptırım çağrısı

Hırvatistan'da sığınmacı haklarını savunan bazı sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan raporda, Hırvat polisinin sığınmacılara yönelik davranışlarına ve yasa dışı işlemlerine dikkat çekilerek, bu kişilere yönelik ilgili bakanlık tarafından yaptırım uygulanması istendi
Cerablus'ta polis teşkilatı kuruldu
Cerablus'ta polis teşkilatı kuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta 440 kişilik ekipten oluşan polis teşkilatı mensupları, düzenlenen törenin ardından göreve başladı
Astana'dan ilk açıklama
Astana'dan ilk açıklama

Astana görüşmelerinde yer alan Suriye temsilcisi Beşar Caferi, basın mensuplarına ilk açıklamayı yaptı.
May ABD'den sonra Türkiye'ye geliyor
May, ABD'den sonra Türkiye'ye geliyor

İngiltere Başbakanı May, ABD ziyaretinin ardından Türkiye'de temaslarda bulunacak
Kuveyt'te NATO Bölge Ofisi'nin açılışı yapıldı
Kuveyt'te NATO Bölge Ofisi'nin açılışı yapıldı

Kuveyt'in Mishref bölgesinde NATO'nun İstanbul İş Birliği Girişimi Bölge Ofisi açıldı
Fransa'da eski araçlara trafiğe çıkmak yasak
Fransa'da eski araçlara trafiğe çıkmak yasak

Fransa'nın özellikle kuzeyinde ve başkent Paris'te aralık ayından bu yana etkili olan hava kirliliğine karşı eski araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
İtalya'da yardım helikopteri düştü
İtalya'da yardım helikopteri düştü

İtalya'da 6 kişilik kurtarma ekibini taşıyan bir helikopter düştü.
Kadirov Çeçenler Halep'te Rus askeri polisi
Kadirov: Çeçenler Halep'te Rus askeri polisi

Ramzan Kadirov Çeçenler'in Halep'te Rus askeri polisi olarak görev yaptığını açıkladı
Mozambik adını Müslüman bir tüccardan alıyor
Mozambik adını Müslüman bir tüccardan alıyor

Cumhurbakanı Erdoğan'ın bugün ziyaret ettiği Mozambik adını Musa Al Big isimli Müslüman bir tüccardan alıyor

Haberler

Hamas'tan ABD'ye: Bu adım ateşe benzin dökmek olur
Hamas'tan ABD'ye Bu adım ateşe benzin dökmek olur

İspanya'dan ABD'ye "İspanyolca tepkisi"
İspanya'dan ABD'ye quot İspanyolca tepkisi quot

"ABD'nin en yaşlı başkanı" işbaşı yaptı
quot ABD'nin en yaşlı başkanı quot işbaşı yaptı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden 'Kudüs' uyarısı
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden 'Kudüs' uyarısı

Beyaz Saray'dan ABD basınına tepki
Beyaz Saray'dan ABD basınına tepki

ABD'nin yeni başkanı resmen Trump
ABD'nin yeni başkanı resmen Trump

ABD'de Trump protestoları
ABD'de Trump protestoları

Trump'ın Hazine Bakanı adayından Rusya açıklaması
Trump'ın Hazine Bakanı adayından Rusya açıklaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 