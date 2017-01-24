19:47, 24 Ocak 2017 Salı

AB'den Trump'un ekonomi politikalarına eleştiri





AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Malmström, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının “başarısız olmaya mahkum” olduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının “başarısız olmaya mahkum” olduğunu söyledi. Malmström, Brüksel’de, ABD Başkanı Trump’ın ekonomi politikalarını eleştirdi. Dünyadaki ülkelerin çoğunun açık bir şekilde yatırım ve ticaret yapılması vizyonu ve görüşüne sahip olduğuna dikkati çeken Malmström, AB'nin başarısının açık toplum olmaya dayandığını söyledi. "BAŞARISIZ OLMAYA MAHKUM" Malmström, ABD'nin korunmacı ekonomi politikaları uygulamasının hatalı olacağını belirterek, "Günümüzde, sınırlara tekrar duvar örmek, ticari engeller koymak, insanların özgürce seyahat etmelerini engellemek gibi politikalar başarısız olmaya mahkumdur.” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, dün seçim kampanyasında vadettiği gibi, Asya-Pasifik bölgesinde toplam 12 ülkenin dahil olduğu TPP anlaşmasından ABD'nin çekilmesi için bir başkanlık emri imzalamıştı. Bu tutum, ABD'nin ticari ilişkileri ve Trump yönetiminin ekonomi politikaları ile ilgili endişe ortaya çıkardı.

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