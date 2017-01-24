GÃ¼ncelleme: 04:20, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Bitlis'te 'klimalÄ± otobÃ¼s duraklarÄ±' dÃ¶nemi





Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Bitlis Belediyesi, kentin en iÅŸlek caddelerine klimalÄ± 7 duraÄŸÄ± hizmete sundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lanÂ BitlisÂ Belediyesi, vatandaÅŸlarÄ±n soÄŸuk havadan etkilenmemesi iÃ§in kentin en iÅŸlek caddelerinde 7 klimalÄ± duraÄŸÄ± hizmete sundu. Belediyeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n soÄŸuk havadan etkilenmemesi iÃ§inÂ klimalÄ±Â kapalÄ±Â duraklar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 7 DURAÄžA Ã–ZEL KLÄ°MALAR KONULDU Bitlis'te Ã§etin ve uzun sÃ¼ren kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda otobÃ¼s duraklarÄ±nda bekleyen vatandaÅŸlarÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi: "Ã–zellikle hasta, yaÅŸlÄ± ve Ã§ocuklar, soÄŸuk ve fÄ±rtÄ±nalÄ± havalarda otobÃ¼s duraklarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ± kullanan vatandaÅŸlarÄ±n Ã¼ÅŸÃ¼memesi ve sÄ±cak ortamda beklemelerini saÄŸlamak iÃ§in bugÃ¼ne kadar kentin Ã§eÅŸitli noktalarÄ±na yerleÅŸtirilen 7 duraÄŸa, yazÄ±n serinletmesi kÄ±ÅŸÄ±n da Ä±sÄ±tmasÄ± iÃ§in Ã¶zel klimalar konuldu. Ä°lk etapta ÅŸehir merkezinde vatandaÅŸlarÄ±n en yoÄŸun beklediÄŸi merkezi duraklarda, kapalÄ± klimalÄ± duraklar yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Bu duraklarÄ±n sayÄ±sÄ± zamanla artacak." Her duraÄŸÄ±n gÃ¶revlilerinin olacaÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, gÃ¶revlilerin sÃ¼rekli duraklarÄ± ve Ã¶nÃ¼ndeki karlarÄ± temizleyeceÄŸi bildirildi.

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