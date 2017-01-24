Bitlis'te 'klimalÄ± otobÃ¼s duraklarÄ±' dÃ¶nemi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lanÂ BitlisÂ Belediyesi, vatandaÅŸlarÄ±n soÄŸuk havadan etkilenmemesi iÃ§in kentin en iÅŸlek caddelerinde 7 klimalÄ± duraÄŸÄ± hizmete sundu.
Belediyeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n soÄŸuk havadan etkilenmemesi iÃ§inÂ klimalÄ±Â kapalÄ±Â duraklar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Bitlis'te Ã§etin ve uzun sÃ¼ren kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda otobÃ¼s duraklarÄ±nda bekleyen vatandaÅŸlarÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"Ã–zellikle hasta, yaÅŸlÄ± ve Ã§ocuklar, soÄŸuk ve fÄ±rtÄ±nalÄ± havalarda otobÃ¼s duraklarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ± kullanan vatandaÅŸlarÄ±n Ã¼ÅŸÃ¼memesi ve sÄ±cak ortamda beklemelerini saÄŸlamak iÃ§in bugÃ¼ne kadar kentin Ã§eÅŸitli noktalarÄ±na yerleÅŸtirilen 7 duraÄŸa, yazÄ±n serinletmesi kÄ±ÅŸÄ±n da Ä±sÄ±tmasÄ± iÃ§in Ã¶zel klimalar konuldu. Ä°lk etapta ÅŸehir merkezinde vatandaÅŸlarÄ±n en yoÄŸun beklediÄŸi merkezi duraklarda, kapalÄ± klimalÄ± duraklar yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Bu duraklarÄ±n sayÄ±sÄ± zamanla artacak."
Her duraÄŸÄ±n gÃ¶revlilerinin olacaÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, gÃ¶revlilerin sÃ¼rekli duraklarÄ± ve Ã¶nÃ¼ndeki karlarÄ± temizleyeceÄŸi bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Bitlis Belediyesi, kentin en iÅŸlek caddelerine klimalÄ± 7 duraÄŸÄ± hizmete sundu
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Biz Afrika'nÄ±n geÃ§miÅŸte neler Ã§ektiÄŸini iyi biliriz. Afrika'yÄ± nasÄ±l sÃ¶mÃ¼rdÃ¼klerini gayet iyi biliriz, kimlerin de sÃ¶mÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de gayet iyi biliriz. Afrika tarihi aslÄ±nda bizim de kanayan yaramÄ±zdÄ±r." dedi.
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