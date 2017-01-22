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Orta Asya
20:20, 24 Ocak 2017 Salı

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Kırgızistan'da uçağın düşme nedeni Mayıs'ta açıklanacak
Kırgızistan'da uçağın düşme nedeni Mayıs'ta açıklanacak

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kargo uçağının düştüğü bölgedeki incelemelerin tamamlandığı, düşme nedenine ilşkin kesin sonuçların 4 ay sonra açıklanacağı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında kargo uçağının düştüğü bölgedeki incelemelerin tamamlandığı bildirildi.

KESİN SONUÇLAR MAYIS AYINDA

Merkezi Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan ve uçak kazasıyla ilgili incelemeler yapan Devletler arası Havacılık Komitesinin (MAK) Başkan Yardımcısı Leonid Kaşirskiy, Bişkek'te düzenlediği basın toplantıda, uçağın düşmesine ilişkin kesin sonuçların mayıs ayında açıklanacağını belirtti.

Uçağın kara kutularının incelenmesinin henüz tamamlanmadığını belirten Kaşirskiy, kara kutuların açıldığını ve bellek modüllerinde ulaşılan bilginin "kaliteli" olduğunu söyledi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Kaşirskiy, komisyonun uçağın düştüğü yerleşim birimindeki çalışmalarını tamamladığını ifade etti.

Bişkek'teki çalışmalar kapsamında pilot ve kule arasındaki diyaloglara ulaştıklarını belirten Kaşirskiy, uçakta herhangi bir teknik sorun olmadığını ve uçağın otomatik pilot kullanılarak indirildiğinin anlaşıldığını kaydetti.

Pilotun son olarak "Pilot kuleden hava durumuna ilişkin bilgi istiyor. Bilgi verildikten sonra bilginin ulaştığını teyit ediyor." dediğini belirten Kaşirskiy, kazayla ilgili incelemeye destek veren ülkeler ara ve sonuç raporunu göndereceklerini anımsattı.

Kaşirskiy, MAK uzmanlarına, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Türkiye'den Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzmanları ile Boeing ve ACT havayolları temsilcilerinin destek olduğunu dile getirdi.



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