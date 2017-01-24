20:31, 24 Ocak 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan: Biz Afrika'yÄ± kimlerin sÃ¶mÃ¼rdÃ¼klerini iyi biliriz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Biz Afrika'nÄ±n geÃ§miÅŸte neler Ã§ektiÄŸini iyi biliriz. Afrika'yÄ± nasÄ±l sÃ¶mÃ¼rdÃ¼klerini gayet iyi biliriz, kimlerin de sÃ¶mÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de gayet iyi biliriz. Afrika tarihi aslÄ±nda bizim de kanayan yaramÄ±zdÄ±r." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mozambik CumhurbaÅŸkanÄ± Filipe Nyusi ile Galeria Otel'de DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu'nun (DEÄ°K) organize ettiÄŸi TÃ¼rkiye-Mozambik Ä°ÅŸ Forumu'nda iÅŸ adamlarÄ±na hitap etti.

Salonda 600-700 civarÄ±nda TÃ¼rk ve Mozambikli iÅŸ adamÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, bunun TÃ¼rk ve Mozambikli iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n el ele vererek iki Ã¼lkede ve gerekirse Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelerde her tÃ¼rlÃ¼ giriÅŸimde bulunabileceÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini ifade etti.

Mozambik'i ziyaret eden ilk TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± olmaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getiren ErdoÄŸan, bu tarihi ziyaret ve TÃ¼rkiye-Mozambik Ä°ÅŸ Forumu'nun iki Ã¼lke iÃ§in hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.

"BUGÃœN 6 ANLAÅžMA Ä°MZALANMIÅž BULUNUYOR"

Nyusi ile baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±klarÄ±nÄ±, verimli istiÅŸarelerde bulunduklarÄ±nÄ± aktaran ErdoÄŸan, "Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ekonomik ve ticari iliÅŸkileri etraflÄ±ca ele aldÄ±k. TÃ¼rkiye ve Mozambik'in birbirlerini tamamlayÄ±cÄ± Ã¶zelliklere sahip olduklarÄ±nÄ± teyit ederek birÃ§ok alanda iÅŸ birliÄŸi imkanlarÄ± bulunduÄŸunu tespit ettik. Ekonomik ve ticari iliÅŸkilerimizin alt yapÄ±sÄ±nÄ±n saÄŸlamlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak ticari ve ekonomik iÅŸ birliÄŸi ile yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teÅŸviki ve korunmasÄ± anlaÅŸmalarÄ±nÄ± imzaladÄ±k. BugÃ¼n altÄ± anlaÅŸma imzalanmÄ±ÅŸ bulunuyor." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bunun TÃ¼rkiye-Mozambik arasÄ±nda geleceÄŸe yÃ¶nelik Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ adÄ±mlar atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n iÅŸareti olduÄŸunu belirtti.

G20 Ã¼yesi olan TÃ¼rkiye'nin, Avrupa'nÄ±n 6. bÃ¼yÃ¼k ekonomisi ve OECD Ã¼lkeleri arasÄ±nda en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen ikinci Ã¼lke konumunda bulunduÄŸunu anlatan ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Sahra altÄ± Afrika Ã¼lkeleriyle ticaret hacmimiz 2000'den bugÃ¼ne 10 mislinden fazla artarak 740 milyon dolardan 6 milyar dolara ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. KÄ±tadaki toplam yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±z da 6 milyar dolarÄ± bulmuÅŸtur. TÃ¼rkler Afrika'da en Ã§ok yerel istihdam saÄŸlayan yatÄ±rÄ±mcÄ±lardÄ±r. TÃ¼rkiye olarak Mozambik'in ekonomik potansiyelinin farkÄ±ndayÄ±z. Ãœlkenin ekonomik geliÅŸmesini ilgiyle ve memnuniyetle takip ediyoruz. Mozambik'in potansiyelinin verimli ÅŸekilde deÄŸerlendirilmesi iÃ§in dostlarÄ±mÄ±za elimizden gelen katkÄ±yÄ± vermeye hazÄ±rÄ±z. Gerek altyapÄ± gerekse Ã¼styapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± noktasÄ±nda, TÃ¼rkiye, Mozambik'in yanÄ±nda yer almaya hazÄ±rdÄ±r ve bunu Ã¶zellikle bugÃ¼ne kadar edindiÄŸimiz tecrÃ¼belerle sÃ¶ylÃ¼yorum. Bu iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirmede hareket noktamÄ±z, 'Kazan, kazan' ilkesi Ã§erÃ§evesinde, iliÅŸkilerimizin gÃ¼Ã§lendirilmesidir."

"AFRÄ°KA TARÄ°HÄ° ASLINDA BÄ°ZÄ°M DE KANAYAN YARAMIZDIR"

Afrika'nÄ±n geÃ§miÅŸte neler Ã§ektiÄŸini bildiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen ErdoÄŸan, "Afrika'yÄ± nasÄ±l sÃ¶mÃ¼rdÃ¼klerini gayet iyi biliriz, kimlerin de sÃ¶mÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de gayet iyi biliriz. Afrika tarihi aslÄ±nda bizim de kanayan yaramÄ±zdÄ±r. Ziyaretimde bana eÅŸlik eden iÅŸ adamlarÄ± heyeti esasen TÃ¼rk Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Mozambik'e olan ilgisinin en gÃ¼zel tezahÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Ä°ÅŸ forumu vesilesiyle iÅŸ adamlarÄ±mÄ±z Mozambikli dostlarÄ±yla baÅŸta altyapÄ± ve inÅŸaat olmak Ã¼zere, turizm, tarÄ±m ve enerji alanlarÄ±nda somut iÅŸ birliÄŸi imkanlarÄ±nÄ± ele aldÄ±. Enerji ve inÅŸaat alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren ve Mozambik'te temsilciliÄŸi bulunan firmalarÄ±mÄ±zÄ±n, burada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± takdirle takip ediyoruz. Bu firmalarÄ±mÄ±zÄ±n Mozambik'teki doÄŸalgaz ve enerji santralleri projelerinde ana ve alt yÃ¼klenici veya yatÄ±rÄ±mcÄ± olarak daha etkin hale gelmenin yollarÄ±nÄ± aradÄ±klarÄ±nÄ± biliyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ÅŸ adamlarÄ±na seslenen ErdoÄŸan, "Åžuna Ã¶zellikle eÄŸilmek gerekiyor. AltyapÄ±da TÃ¼rkiye dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkelerinden bir tanesi, altyapÄ± inÅŸaatlarÄ±nda en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkelerinden bir tanesi. Ãœst yapÄ±da hakeza Ã¶yle. Biz ÅŸurada 14 senede sadece konut olarak devletin kurduÄŸu toplu konut idaresiyle 760 bin konut inÅŸa ettik. Ã–zel sektÃ¶rÃ¼n yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiyorum. Bunlar devlete baÄŸlÄ± olan TOKÄ° eliyle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konutlar. Bunu niye yaptÄ±k? PlanlÄ± bir yapÄ±lanmayÄ± yapalÄ±m diye, ÅŸehirleÅŸmeyi modern bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirelim diye. Mozambik'te bunu niye yapmayalÄ±m? AynÄ± ÅŸeyi Mozambikli giriÅŸimcilerle el ele vermek suretiyle Mozambik'te de yapabiliriz." diye konuÅŸtu.

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