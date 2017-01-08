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20:37, 24 Ocak 2017 SalÄ±

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AKOM Ä°stanbul iÃ§in alarma geÃ§ti
AKOM Ä°stanbul iÃ§in alarma geÃ§ti
Foto: ArÅŸiv

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye'sine baÄŸlÄ± AKOM, meteoroloji'den alÄ±nan ihbar doÄŸrultusunda alarma geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye'sine baÄŸlÄ± Afet Koordinasyon Merkezi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (AKOM) meteorolojiden alÄ±nan ihbar doÄŸrultusunda alarma geÃ§ti.Â 

Ä°BB AKOM yarÄ±n 13:00'ten itibaren 7 bin personel ve bin 347 aracÄ±n gÃ¶rev alacaÄŸÄ± tÃ¼m birimleri ile gÃ¶revde olacak. YarÄ±n akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacaÄŸÄ± tahmin edilen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gece de etkisini sÃ¼rdÃ¼recek. Ä°stanbulâ€™da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bu kez 20-25 cmâ€™yi bulmasÄ± bekleniyor.

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼len kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸananlarÄ±n tekrarlanmamasÄ± iÃ§in Ä°BBâ€™ye baÄŸlÄ± ekipler Ã¶zellikle Mahmutbey bÃ¶lgesinde KarayollarÄ± ekiplerine yardÄ±mcÄ± olacak. Ä°tfaiye, yol bakÄ±m, atÄ±k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gibi birimler de teyakkuzda olacak.Â 



Ä°lgili Konular Ä°stanbul AKOM Ä°stanbulda kar
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