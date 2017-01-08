AKOM Ä°stanbul iÃ§in alarma geÃ§ti

Ä°BB AKOM yarÄ±n 13:00'ten itibaren 7 bin personel ve bin 347 aracÄ±n gÃ¶rev alacaÄŸÄ± tÃ¼m birimleri ile gÃ¶revde olacak. YarÄ±n akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacaÄŸÄ± tahmin edilen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gece de etkisini sÃ¼rdÃ¼recek. Ä°stanbulâ€™da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bu kez 20-25 cmâ€™yi bulmasÄ± bekleniyor.
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼len kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸananlarÄ±n tekrarlanmamasÄ± iÃ§in Ä°BBâ€™ye baÄŸlÄ± ekipler Ã¶zellikle Mahmutbey bÃ¶lgesinde KarayollarÄ± ekiplerine yardÄ±mcÄ± olacak. Ä°tfaiye, yol bakÄ±m, atÄ±k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gibi birimler de teyakkuzda olacak.Â
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye'sine baÄŸlÄ± AKOM, meteoroloji'den alÄ±nan ihbar doÄŸrultusunda alarma geÃ§ti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Biz Afrika'nÄ±n geÃ§miÅŸte neler Ã§ektiÄŸini iyi biliriz. Afrika'yÄ± nasÄ±l sÃ¶mÃ¼rdÃ¼klerini gayet iyi biliriz, kimlerin de sÃ¶mÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de gayet iyi biliriz. Afrika tarihi aslÄ±nda bizim de kanayan yaramÄ±zdÄ±r." dedi.
Sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 kiÅŸi tutuklandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bosna Hersek Halklar Meclisi BaÅŸkanÄ± Softic ve Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Dzaferovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye ile gÃ¶sterdiÄŸi dayanÄ±ÅŸma iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti
Denizli merkezli 8 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§en hafta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski emniyet personellerinden 12'si tutuklandÄ±
Madagaskar basÄ±nÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã¼lkeye yapacaÄŸÄ± ziyaretin bazÄ± Ã¼lkeleri ve FETÃ– mensuplarÄ±nÄ± korkuttuÄŸunu yazdÄ±
Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adliyeye sevk edilen 7 infaz koruma memuru tutuklandÄ±
Anadolu yakasÄ±ndaki 2 ilÃ§ede 27 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
AÄŸrÄ±'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li DoÄŸubayazÄ±t Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zbay'Ä±n yerine, Belediye BaÅŸkan Vekili olarak DoÄŸubayazÄ±t KaymakamÄ± Akhan gÃ¶revlendirildi
Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi Ã¼zerine, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin tahliyesine karar verdi.
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki geÃ§ici eÄŸitim merkezlerinde gÃ¶revli Suriyeli Ã¶ÄŸretmenler iÃ§in 11 gÃ¼n sÃ¼recek hizmet iÃ§i eÄŸitim programÄ± baÅŸladÄ±
HP, faili meÃ§hul cinayetlerin her yÃ¶nÃ¼yle kapsamlÄ± ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± talebinde bulundu
Ankara Etimesgut'taki ZÄ±rhlÄ± Birlikler Okulu ve EÄŸitim TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± EÄŸitim ve Destek Taburu, ÅžereflikoÃ§hisar ilÃ§esine taÅŸÄ±ndÄ±
Ä°ran Petrol Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Iraki, TÃ¼rkiyeâ€™ye ihraÃ§ edilen doÄŸalgaz fiyatÄ±nda yÃ¼zde 13,3 indirim uygulanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
YeÅŸilyurt LimanÄ± Samsun ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re geÃ§ici deniz hudut kapÄ±sÄ± olarak hizmet verecek.