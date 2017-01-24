21:31, 24 Ocak 2017 Salı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, parlamentoyu feshetti





Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek, erken seçim tarihini 26 Mart olarak açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek, erken seçim tarihini 26 Mart olarak açıkladı.

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