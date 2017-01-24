Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, parlamentoyu feshetti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek, erken seçim tarihini 26 Mart olarak açıkladı.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek, erken seçim tarihini 26 Mart olarak açıkladı
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kargo uçağının düştüğü bölgedeki incelemelerin tamamlandığı, düşme nedenine ilşkin kesin sonuçların 4 ay sonra açıklanacağı bildirildi.
Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle gerçekleşen Astana toplantısı, Suriye krizine çözüm arayışlarında ilklere de sahne oldu
AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Malmström, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının “başarısız olmaya mahkum” olduğunu söyledi
Avrupa Konseyinde düzenlenen panelde, PKK’nın Avrupa’daki faaliyetleri ve ortaya koyduğu güvenlik sorunları anlatıldı
Avrupa Parlamentosu'nda, Kıbrıs sorunu ve çözümün enerji sektörüne etkileri tartışıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onayladı
Hamas, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının, İsrail-Filistin çatışmasında yeni bir dönemin başlangıcı olacağı ve söz konusu adımın tansiyonu yükselteceği, "ateşe benzin dökmek olacağı" uyarısında bulundu
Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecini değerlendiren Vucic, Kosova'nın bağımsızlığını tanımalarının mümkün olmadığını ifade etti
Hırvatistan'da sığınmacı haklarını savunan bazı sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan raporda, Hırvat polisinin sığınmacılara yönelik davranışlarına ve yasa dışı işlemlerine dikkat çekilerek, bu kişilere yönelik ilgili bakanlık tarafından yaptırım uygulanması istendi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta 440 kişilik ekipten oluşan polis teşkilatı mensupları, düzenlenen törenin ardından göreve başladı
Astana görüşmelerinde yer alan Suriye temsilcisi Beşar Caferi, basın mensuplarına ilk açıklamayı yaptı.
İngiltere Başbakanı May, ABD ziyaretinin ardından Türkiye'de temaslarda bulunacak
Kuveyt'in Mishref bölgesinde NATO'nun İstanbul İş Birliği Girişimi Bölge Ofisi açıldı
Fransa'nın özellikle kuzeyinde ve başkent Paris'te aralık ayından bu yana etkili olan hava kirliliğine karşı eski araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
İtalya'da 6 kişilik kurtarma ekibini taşıyan bir helikopter düştü.