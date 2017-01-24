Everest'in yüksekliği yeniden ölçülecek

BBC'nin haberine göre, topoğraf Swarna Subba Rao, Hindistan hükümetinin, dünyanın en yüksek dağı olarak kabul edilen Everest'in yüksekliğinin 2015'te Nepal'de meydana gelen depremden dolayı değişip değişmediğini belirlemek üzere dağda yeni ölçümler yapılacağını açıkladı.
Rao, ölçümleri yapacak ekibin bölgeye iki ay içerisinde gönderilmesinin planlandığını söyledi.
Dağın yüksekliğinin Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ve üçgenleme yöntemiyle ölçüleceğini belirten Rao, araştırma ekibinin çalışmalarını Nepal hükümeti ile işbirliği içerisinde yürüteceğini ifade etti.
Rao, bazı bilim adamlarının dağın yüksekliğinin azaldığına inandıklarını ancak bu konuda kesin bir kanıt olmadığını aktardı.
Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Himalayaların bir bölümünün yüksekliğinin 25 Nisan 2015'te Nepal'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 metre kadar azaldığını açıklamıştı.
Uydu verileri ise depremin ardından Everest'in zirve yüksekliğinin azaldığına işaret ediyor.
Ülkede 25 Nisan ve 12 Mayıs 2015'te kaydedilen iki depremde 8 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 22 bin kişi yaralanmıştı. Son 80 yılın en büyük deprem felaketini yaşayan ülkede yüz binlerce kişi evsiz kalmıştı.
Hindistan hükümeti, Everest'in yüksekliğinin tekrar ölçüleceğini açıkladı
Batı Afrika'da faaliyet gösteren Boko Haram örgütünün terör eylemlerinin, bölgede yarım milyondan fazla çocuğun yetersiz beslenmesine sebep olarak yaşamlarını riske attığı bildirildi
İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Sturgeon, İngitere Anayasaya Mahkemesinin Brexit ilgili kararına ilişkin, "İskoçya'nın sesine İngiltere'de kulak verilmediği her gün daha net görülüyor" dedi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek, erken seçim tarihini 26 Mart olarak açıkladı
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kargo uçağının düştüğü bölgedeki incelemelerin tamamlandığı, düşme nedenine ilşkin kesin sonuçların 4 ay sonra açıklanacağı bildirildi.
Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle gerçekleşen Astana toplantısı, Suriye krizine çözüm arayışlarında ilklere de sahne oldu
AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Malmström, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının “başarısız olmaya mahkum” olduğunu söyledi
Avrupa Konseyinde düzenlenen panelde, PKK’nın Avrupa’daki faaliyetleri ve ortaya koyduğu güvenlik sorunları anlatıldı
Avrupa Parlamentosu'nda, Kıbrıs sorunu ve çözümün enerji sektörüne etkileri tartışıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onayladı
Hamas, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının, İsrail-Filistin çatışmasında yeni bir dönemin başlangıcı olacağı ve söz konusu adımın tansiyonu yükselteceği, "ateşe benzin dökmek olacağı" uyarısında bulundu
Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecini değerlendiren Vucic, Kosova'nın bağımsızlığını tanımalarının mümkün olmadığını ifade etti
Hırvatistan'da sığınmacı haklarını savunan bazı sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan raporda, Hırvat polisinin sığınmacılara yönelik davranışlarına ve yasa dışı işlemlerine dikkat çekilerek, bu kişilere yönelik ilgili bakanlık tarafından yaptırım uygulanması istendi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta 440 kişilik ekipten oluşan polis teşkilatı mensupları, düzenlenen törenin ardından göreve başladı
Astana görüşmelerinde yer alan Suriye temsilcisi Beşar Caferi, basın mensuplarına ilk açıklamayı yaptı.
İngiltere Başbakanı May, ABD ziyaretinin ardından Türkiye'de temaslarda bulunacak