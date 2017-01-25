08:15, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Irak'Ä±n kuzeyine hava harekatÄ±





AvaÅŸin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK'ya ait 12 hedef imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK'ya ait 12 hedef imha edildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, alÄ±nan istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu, 18.12-20.18 saatleri arasÄ±nda Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bÃ¶lgelerine hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi. Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen harekatla, barÄ±nma alanÄ± olarak kullanÄ±lan maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±nak ile silah mevzilerinden oluÅŸan Ã¶rgÃ¼te ait 12 hedef imha edildi. GÃ¶revlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan jetler, emniyetle Ã¼slerine dÃ¶ndÃ¼.

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