08:19, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

MuÄŸla'da 4,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem





DatÃ§a ilÃ§esinde 4,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem kaydedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÄŸla'da 4,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine gÃ¶re, DatÃ§a ilÃ§esinde 4,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem saat 04.19'da kaydedildi. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n 16,31 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi.

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