08:22, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

BUDO ve Ä°DO'nun seferleri iptal





BUDO ve Ä°DO, hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferleri iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO) ve Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO) hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°DOâ€™nun iptal ettiÄŸi dÄ±ÅŸ hat seferleri ÅŸÃ¶yle; 06:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 07:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz OtobÃ¼sÃ¼ BUDO ise ÅŸu seferlerini iptal etti: 07.00â€™deki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) 08.30â€™daki Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 08.30â€™daki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) 10.30daki Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya)

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