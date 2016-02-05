Alman Sosyal Demokratlar'ın başbakan adayı Schulz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Alman Sosyal Demokrat Partinin (SPD) 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerdeki başbakan adayı, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz olacak.
SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel ve Martin Schulz, partinin genel merkezi Willy Brandt Haus'ta ortak basın toplantısı düzenledi.
Gabriel, Schulz'un seçimlerde daha fazla şansı olduğunu belirterek, ''Partimiz ve kendimiz için doğru karar bu. Ben başbakan adayı olmayacağım.'' dedi.
SPD'nin genel başkanlığını da bırakacağını bildiren Gabriel, seçimlere kadar dışişleri bakanlığını üstlenmek istediğini dile getirdi.
Sigmar Gabriel, 7 yıldan fazladır SPD'nin genel başkanlığını yaptığını hatırlatarak, Almanya'daki sosyal demokratlara teşekkür etti.
Martin Schulz'u, "Büyük bir sosyal demokrat" olarak niteleyen Gabriel, ''Schulz uzun yıllar siyasi tecrübesi olan, siyasette her konumda görev almış birisi. Önümüzdeki seçim hiçbir zaman olmadığı kadar önemli. Başarılı bir aday ve lider olacağına inancım tamdır. Kolay bir karar değildi ancak doğru olan karar buydu. Bugün size bir sürpriz yaptım. Bu sefer partimiz seçimlerde bir sürpriz yapacak.'' dedi.
SPD'nin genel başkanlığını devralacak Schulz ise, kendisi için tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, ''Büyük bir şeref ve gururla görevi kabul ettim. Bu zor zamanda ülkemizin yeni bir yönetime ihtiyacı var.'' diye konuştu.
Schulz, geçen cumartesi Gabriel ile bir araya geldiklerini ve bu kararı orada aldıklarını vurguladı.
SPD'de pazar günü yapılacak yönetim toplantısında, alınan kararlara resmiyet kazandırılacak. Mart ayında toplanacak kongrede de parti yönetiminde değişiklik yapılacak.
ABD'nin BM temsilciliğine getirilen ve İsrail yanlısı açıklamalarıyla tanınan Haley, "Müslümanların kayıt altına alınması" konusunda Trump'ı eleştiren yorumlar yapmıştı
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail'in barışa engel olan tek taraflı eylemlerinin endişe verici olduğunu söyledi
Trump'ın bugün imzalayacağı başkanlık kararnamesi ile "birçok ülkeden gelen göçmenlerin ülkeye girişini geçici süre durduracağı" öne sürüldü
Almanya'da SPD'nin başbakan adayı olarak açıklanan Schulz, partinin genel başkanlığını da üstlenecek
Hindistan hükümeti, Everest'in yüksekliğinin tekrar ölçüleceğini açıkladı
Batı Afrika'da faaliyet gösteren Boko Haram örgütünün terör eylemlerinin, bölgede yarım milyondan fazla çocuğun yetersiz beslenmesine sebep olarak yaşamlarını riske attığı bildirildi
İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Sturgeon, İngitere Anayasaya Mahkemesinin Brexit ilgili kararına ilişkin, "İskoçya'nın sesine İngiltere'de kulak verilmediği her gün daha net görülüyor" dedi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek, erken seçim tarihini 26 Mart olarak açıkladı
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kargo uçağının düştüğü bölgedeki incelemelerin tamamlandığı, düşme nedenine ilşkin kesin sonuçların 4 ay sonra açıklanacağı bildirildi.
Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle gerçekleşen Astana toplantısı, Suriye krizine çözüm arayışlarında ilklere de sahne oldu
AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Malmström, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının “başarısız olmaya mahkum” olduğunu söyledi
Avrupa Konseyinde düzenlenen panelde, PKK’nın Avrupa’daki faaliyetleri ve ortaya koyduğu güvenlik sorunları anlatıldı
Avrupa Parlamentosu'nda, Kıbrıs sorunu ve çözümün enerji sektörüne etkileri tartışıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onayladı
Hamas, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının, İsrail-Filistin çatışmasında yeni bir dönemin başlangıcı olacağı ve söz konusu adımın tansiyonu yükselteceği, "ateşe benzin dökmek olacağı" uyarısında bulundu
Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecini değerlendiren Vucic, Kosova'nın bağımsızlığını tanımalarının mümkün olmadığını ifade etti