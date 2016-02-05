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08:28, 25 Ocak 2017 Çarşamba

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Alman Sosyal Demokratlar'ın başbakan adayı Schulz
Alman Sosyal Demokratlar'ın başbakan adayı Schulz

Almanya'da SPD'nin başbakan adayı olarak açıklanan Schulz, partinin genel başkanlığını da üstlenecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Alman Sosyal Demokrat Partinin (SPD) 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerdeki başbakan adayı, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz olacak.

SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel ve Martin Schulz, partinin genel merkezi Willy Brandt Haus'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Gabriel, Schulz'un seçimlerde daha fazla şansı olduğunu belirterek, ''Partimiz ve kendimiz için doğru karar bu. Ben başbakan adayı olmayacağım.'' dedi.

SPD'nin genel başkanlığını da bırakacağını bildiren Gabriel, seçimlere kadar dışişleri bakanlığını üstlenmek istediğini dile getirdi.

Sigmar Gabriel, 7 yıldan fazladır SPD'nin genel başkanlığını yaptığını hatırlatarak, Almanya'daki sosyal demokratlara teşekkür etti.

Martin Schulz'u, "Büyük bir sosyal demokrat" olarak niteleyen Gabriel, ''Schulz uzun yıllar siyasi tecrübesi olan, siyasette her konumda görev almış birisi. Önümüzdeki seçim hiçbir zaman olmadığı kadar önemli. Başarılı bir aday ve lider olacağına inancım tamdır. Kolay bir karar değildi ancak doğru olan karar buydu. Bugün size bir sürpriz yaptım. Bu sefer partimiz seçimlerde bir sürpriz yapacak.'' dedi.

SPD'nin genel başkanlığını devralacak Schulz ise, kendisi için tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, ''Büyük bir şeref ve gururla görevi kabul ettim. Bu zor zamanda ülkemizin yeni bir yönetime ihtiyacı var.'' diye konuştu.

Schulz, geçen cumartesi Gabriel ile bir araya geldiklerini ve bu kararı orada aldıklarını vurguladı.

SPD'de pazar günü yapılacak yönetim toplantısında, alınan kararlara resmiyet kazandırılacak. Mart ayında toplanacak kongrede de parti yönetiminde değişiklik yapılacak.



İlgili Konular Martin Schulz
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