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09:30, 25 Ocak 2017 Çarşamba
Ortadoğu
Güncelleme: 08:33, 25 Ocak 2017 Çarşamba

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BM'den İsrail'in yeni konut kararına tepki
BM'den İsrail'in yeni konut kararına tepki

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail'in barışa engel olan tek taraflı eylemlerinin endişe verici olduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı 2 bin 500 konutun inşasına onay verilmesinden duyulan endişe dile getirilerek, Genel Sekreter Antonio Guterres'in iki devletli çözüm seçeneğinden başka bir B planı bulunmadığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin "BM Güvenlik Konseyinin kararına rağmen İsrail'in yeni yerleşim birimlerinin inşasına onay vermesine" ilişkin sorusunu cevapladı.

"İsrail'in barışa engel olan tek taraflı eylemleri endişe verici" değerlendirmesinde bulunan Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de İsrail'in bu kararından endişe duyduğunu ifade etti. Dujarric, "Genel Sekreter'in iki devletli çözüm seçeneğinden başka bir B planı yok." dedi. 



İlgili Konular israil yerleşimler
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