08:38, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Fuat Avni hakkÄ±ndaki suÃ§ duyurusunda iÅŸlem yapÄ±lmamÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde Fuat Avni isimli Twitter hesabÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§ duyurusunda hesabÄ± kurduÄŸu sÃ¶ylenen Said Sefa'nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ancak Ã¼Ã§ yÄ±l boyunca iÅŸlem yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

HÃ¼rriyet yazarÄ± Abdulkadir Selvi, bugÃ¼nkÃ¼ yazÄ±sÄ±nda Fuat Avni ve Said Sefa ile ilgili bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lara yer verdi. Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Fuat Avni hesabÄ±nÄ± Said Sefa'nÄ±n kurduÄŸu ÅŸeklinde hazÄ±rlanan iddianamenin ardÄ±ndan Sefa'nÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Konuya iliÅŸkin bir kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ± kaleme alan Selvi, ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde Fuat Avni hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§ duyurusunda Said Sefa'nÄ±n adÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak 3 yÄ±l boyunca iÅŸlem yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Selvi yazÄ±sÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"ErdoÄŸan, Fuat Avni hesabÄ±nÄ±n, 'Paralel Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan kullanÄ±lan ortak havuz hesabÄ±' olduÄŸunu belirtiyor. Bu hesapta FETÃ–'cÃ¼ yayÄ±n organlarÄ±ndaki yÃ¶netici, eski polis, eski istihbaratÃ§Ä± olup yazar olan, eski polis olup Ã¼niversitelerde Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi olan isimlerin bulunduÄŸunu anlatÄ±yor. ErdoÄŸan 3 yÄ±l Ã¶nceki dilekÃ§esinde bugÃ¼nkÃ¼ iddianamede yer alan delilleri tek tek sÄ±ralÄ±yor.

...

ErdoÄŸan, Fuat Avni hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunduÄŸu tarihte baÅŸbakan, ÅŸikÃ¢yet dilekÃ§esini verdiÄŸi 7 AÄŸustos'tan 3 gÃ¼n sonra ise 10 AÄŸustos 2014 tarihinde cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iliyor.

Ama Fuat Avni hesabÄ±na da Said Sefa'ya da kimse dokunmuyor. Ta ki 15 Temmuz'dan sonra bir savcÄ± soruÅŸturma aÃ§ana kadar."