08:48, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Katalonya baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±kta kararlÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°spanya'nÄ±n doÄŸusundaki Katalonya Ã¶zerk yÃ¶netimi hÃ¼kÃ¼meti yetkilileri, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± giriÅŸimlerine destek bulmak amacÄ±yla Avrupa Parlamentosunda (AP) basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Katalonya Ã¶zerk yÃ¶netiminin BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Oriol Junqueras ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Sorumlusu Raul RÃ¶meva'nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°spanya'da hÃ¼kÃ¼metin ÅŸimdiye kadar hiÃ§bir olumlu yaklaÅŸÄ±m gÃ¶stermediÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± referandum iÃ§in AB'nin desteÄŸi istendi.

"Referandum yapma konusunda verdikleri vaadin arkasÄ±nda durduklarÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in BrÃ¼ksel'e geldiklerini" vurgulayanÂ Katalonya BaÅŸkanÄ± Puigdemont, "Ä°spanyol hÃ¼kÃ¼meti onay versin ve ya vermesin 2017'de referandum olacak." iddiasÄ±nda bulundu. Ä°spanya hÃ¼kÃ¼meti ile anlaÅŸmalÄ± bir referandum yapmayÄ± istediklerini ve bunun iÃ§in diyalog giriÅŸimlerini son gÃ¼ne kadar aÃ§Ä±k tutacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Puigdemont, "Referandumun gerÃ§ekleÅŸmesi hukuki anlamda hayati bir Ã¶neme sahip. Eksik olan tek ÅŸey siyasi arzu. EÄŸer Ä°spanyol hÃ¼kÃ¼meti ile anlaÅŸabilirsek bu en iyisi ve bizim tercih ettiÄŸimiz olur ama anlaÅŸamasak da aynÄ± ÅŸekilde referandumu organize edeceÄŸiz." dedi.

Katalonya BaÅŸkanÄ±, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in referandum yapma taleplerinin "Avrupa'nÄ±n temellerine uyan, demokratik ve AvrupacÄ± bir giriÅŸim" olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.Â

"EÄŸer Katalonya bir devlet olursa bu AB iÃ§inde olacak. BaÅŸka bir seÃ§eneÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz." diyen Puigdemont, referandumdan "evet" Ã§Ä±kmasÄ± halinde AB'nin Katalonya'yÄ± "HiÃ§bir ÅŸekilde dÄ±ÅŸarÄ±da bÄ±rakmaksÄ±zÄ±n, kendi iÃ§inde bir geniÅŸleme sÃ¼reci baÅŸlatmasÄ± gerektiÄŸini" savundu. Katalonya'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± giriÅŸimlerine ÅŸimdiye kadar hiÃ§bir destek vermeyen AB'yi eleÅŸtiren Puigdemont, "Buradan hepinize sÃ¶ylemek istiyorum. Bu bir Avrupa sorunu ve Avrupa yÃ¼zÃ¼nÃ¼ baÅŸka yere Ã§eviremez. Avrupa Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n bir parÃ§asÄ± olmalÄ±dÄ±r." dedi.

Junqueras ise Avro bÃ¶lgesinde ekonomik bÃ¼yÃ¼menin Ã§ok yavaÅŸ olduÄŸunu ancak Katalonya'nÄ±n bunun dÄ±ÅŸÄ±nda kalÄ±p, en gÃ¼Ã§lÃ¼ ekonomilerden biri olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

RÃ¶meva da "Bu insanlÄ±k krizinde eÄŸer baÅŸarÄ±sÄ±z olursak asla gurur duyacaÄŸÄ±mÄ±z bir Avrupa olmayacak. Katalan vatandaÅŸlarÄ± demokratik olarak Ã¼lkelerini yÃ¶netmek iÃ§in barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir giriÅŸim yapÄ±yorlar. Katalanlar AvrupalÄ±lar ve Avrupa vatandaÅŸlarÄ±nÄ± hesaba katmadan inÅŸa edilemez." ifadelerini kullandÄ±. Â Â

Ã–te yandan Katalonya Ã¶zerk yÃ¶netim hÃ¼kÃ¼meti heyeti, BrÃ¼ksel'de Avrupa Parlamentosunun hiÃ§bir Ã¼st dÃ¼zey temsilcisi tarafÄ±ndan kabul edilmedi.

Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Mariano Rajoy, heyetinÂ BrÃ¼ksel'de AP'nin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸememesini, "LayÄ±k olduklarÄ± muameleyi gÃ¶rdÃ¼ler." sÃ¶zleri ile deÄŸerlendirdi.

Madrid'de bir konferansa katÄ±lan Rajoy, Katalonya BaÅŸkanÄ±'nÄ±n AP'ye gidip konuÅŸma yapma hakkÄ± olduÄŸunu, bunu doÄŸal karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ancak Katalonya meselesinde hÃ¼kÃ¼met olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin deÄŸiÅŸmediÄŸini kaydetti. Rajoy, "YasalarÄ± uygulamaya ve tÃ¼m Ä°spanyollarÄ±n haklarÄ±nÄ± korumaya devam edeceklerini" vurguladÄ±.