DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
09:30, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
08:48, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Katalonya baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±kta kararlÄ±
Katalonya baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±kta kararlÄ±

Katalonya Ã¶zerk yÃ¶netimi hÃ¼kÃ¼meti yetkilileri baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in AP'de toplantÄ± dÃ¼zenleyip destek istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°spanya'nÄ±n doÄŸusundaki Katalonya Ã¶zerk yÃ¶netimi hÃ¼kÃ¼meti yetkilileri, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± giriÅŸimlerine destek bulmak amacÄ±yla Avrupa Parlamentosunda (AP) basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Katalonya Ã¶zerk yÃ¶netiminin BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Oriol Junqueras ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Sorumlusu Raul RÃ¶meva'nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°spanya'da hÃ¼kÃ¼metin ÅŸimdiye kadar hiÃ§bir olumlu yaklaÅŸÄ±m gÃ¶stermediÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± referandum iÃ§in AB'nin desteÄŸi istendi.

"Referandum yapma konusunda verdikleri vaadin arkasÄ±nda durduklarÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in BrÃ¼ksel'e geldiklerini" vurgulayanÂ Katalonya BaÅŸkanÄ± Puigdemont, "Ä°spanyol hÃ¼kÃ¼meti onay versin ve ya vermesin 2017'de referandum olacak." iddiasÄ±nda bulundu. Ä°spanya hÃ¼kÃ¼meti ile anlaÅŸmalÄ± bir referandum yapmayÄ± istediklerini ve bunun iÃ§in diyalog giriÅŸimlerini son gÃ¼ne kadar aÃ§Ä±k tutacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Puigdemont, "Referandumun gerÃ§ekleÅŸmesi hukuki anlamda hayati bir Ã¶neme sahip. Eksik olan tek ÅŸey siyasi arzu. EÄŸer Ä°spanyol hÃ¼kÃ¼meti ile anlaÅŸabilirsek bu en iyisi ve bizim tercih ettiÄŸimiz olur ama anlaÅŸamasak da aynÄ± ÅŸekilde referandumu organize edeceÄŸiz." dedi.

Katalonya BaÅŸkanÄ±, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in referandum yapma taleplerinin "Avrupa'nÄ±n temellerine uyan, demokratik ve AvrupacÄ± bir giriÅŸim" olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.Â 

"EÄŸer Katalonya bir devlet olursa bu AB iÃ§inde olacak. BaÅŸka bir seÃ§eneÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz." diyen Puigdemont, referandumdan "evet" Ã§Ä±kmasÄ± halinde AB'nin Katalonya'yÄ± "HiÃ§bir ÅŸekilde dÄ±ÅŸarÄ±da bÄ±rakmaksÄ±zÄ±n, kendi iÃ§inde bir geniÅŸleme sÃ¼reci baÅŸlatmasÄ± gerektiÄŸini" savundu. Katalonya'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± giriÅŸimlerine ÅŸimdiye kadar hiÃ§bir destek vermeyen AB'yi eleÅŸtiren Puigdemont, "Buradan hepinize sÃ¶ylemek istiyorum. Bu bir Avrupa sorunu ve Avrupa yÃ¼zÃ¼nÃ¼ baÅŸka yere Ã§eviremez. Avrupa Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n bir parÃ§asÄ± olmalÄ±dÄ±r." dedi.

Junqueras ise Avro bÃ¶lgesinde ekonomik bÃ¼yÃ¼menin Ã§ok yavaÅŸ olduÄŸunu ancak Katalonya'nÄ±n bunun dÄ±ÅŸÄ±nda kalÄ±p, en gÃ¼Ã§lÃ¼ ekonomilerden biri olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

RÃ¶meva da "Bu insanlÄ±k krizinde eÄŸer baÅŸarÄ±sÄ±z olursak asla gurur duyacaÄŸÄ±mÄ±z bir Avrupa olmayacak. Katalan vatandaÅŸlarÄ± demokratik olarak Ã¼lkelerini yÃ¶netmek iÃ§in barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir giriÅŸim yapÄ±yorlar. Katalanlar AvrupalÄ±lar ve Avrupa vatandaÅŸlarÄ±nÄ± hesaba katmadan inÅŸa edilemez." ifadelerini kullandÄ±. Â Â 

Ã–te yandan Katalonya Ã¶zerk yÃ¶netim hÃ¼kÃ¼meti heyeti, BrÃ¼ksel'de Avrupa Parlamentosunun hiÃ§bir Ã¼st dÃ¼zey temsilcisi tarafÄ±ndan kabul edilmedi.

Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Mariano Rajoy, heyetinÂ BrÃ¼ksel'de AP'nin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸememesini, "LayÄ±k olduklarÄ± muameleyi gÃ¶rdÃ¼ler." sÃ¶zleri ile deÄŸerlendirdi.

Madrid'de bir konferansa katÄ±lan Rajoy, Katalonya BaÅŸkanÄ±'nÄ±n AP'ye gidip konuÅŸma yapma hakkÄ± olduÄŸunu, bunu doÄŸal karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ancak Katalonya meselesinde hÃ¼kÃ¼met olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin deÄŸiÅŸmediÄŸini kaydetti. Rajoy, "YasalarÄ± uygulamaya ve tÃ¼m Ä°spanyollarÄ±n haklarÄ±nÄ± korumaya devam edeceklerini" vurguladÄ±.



Ä°lgili Konular Katalonya baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k katalonya referandum
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
TRT YÃ¶netim Kurulu adaylarÄ± belirlendi
TRT YÃ¶netim Kurulu adaylarÄ± belirlendi

RTÃœK, TRT YÃ¶netim Kurulu iÃ§in aday gÃ¶sterilecek isimleri belirledi
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 155 gÃ¼n 180 hedef vuruldu
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 155. gÃ¼n; 180 hedef vuruldu

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 155'inci gÃ¼nÃ¼nde, DEAÅž'a ait 180 hedef imha edildi, 17 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

Ä°stanbul'da Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, perÅŸembe, cuma ve cumartesi gÃ¼nleri aralÄ±klarla devam edecek
Koza AltÄ±n Ä°ÅŸletmelerinin mallarÄ±na el konuldu
Koza AltÄ±n Ä°ÅŸletmelerinin mallarÄ±na el konuldu

Ankara 6. Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan, AkÄ±n Ä°pek, Cafer Ä°pek, Melek Ä°pek, Zenginer, HasÄ±rcÄ±oÄŸlu ve AksÃ¶yek isimli ÅŸÃ¼phelilerin mal varlÄ±klarÄ±na el konuldu
Hatay'daki FETÃ– operasyonunda 17 gÃ¶zaltÄ±
Hatay'daki FETÃ– operasyonunda 17 gÃ¶zaltÄ±

Hatay merkezli 7 ilde dÃ¼zenlenen FETÃ– operasyonunda 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul Emniyeti'nde 80 mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±
Ä°stanbul Emniyeti'nde 80 mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±

Ä°stanbul'da ilÃ§e emniyet ve ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine 80 mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
Katalonya baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±kta kararlÄ±
Katalonya baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±kta kararlÄ±

Katalonya Ã¶zerk yÃ¶netimi hÃ¼kÃ¼meti yetkilileri baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in AP'de toplantÄ± dÃ¼zenleyip destek istedi
Fuat Avni hakkÄ±ndaki suÃ§ duyurusunda iÅŸlem yapÄ±lmamÄ±ÅŸ
Fuat Avni hakkÄ±ndaki suÃ§ duyurusunda iÅŸlem yapÄ±lmamÄ±ÅŸ

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde Fuat Avni hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunduÄŸu ancak Ã¼Ã§ yÄ±l boyunca iÅŸlem yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
BUDO ve Ä°DO'nun seferleri iptal
BUDO ve Ä°DO'nun seferleri iptal

BUDO ve Ä°DO, hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferleri iptal etti
MuÄŸla'da 4 3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
MuÄŸla'da 4,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

DatÃ§a ilÃ§esinde 4,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem kaydedildi
Irak'Ä±n kuzeyine hava harekatÄ±
Irak'Ä±n kuzeyine hava harekatÄ±

AvaÅŸin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Bitlis'te 'klimalÄ± otobÃ¼s duraklarÄ±' dÃ¶nemi
Bitlis'te 'klimalÄ± otobÃ¼s duraklarÄ±' dÃ¶nemi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Bitlis Belediyesi, kentin en iÅŸlek caddelerine klimalÄ± 7 duraÄŸÄ± hizmete sundu
Ardahan'da eriyen buzlar 'sis bulutu' oluÅŸturdu
Ardahan'da eriyen buzlar 'sis bulutu' oluÅŸturdu

Gece hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 27 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kentte, gÃ¼ndÃ¼z havanÄ±n nispeten Ä±sÄ±nmasÄ± ve aÃ§an gÃ¼neÅŸin buzlarÄ± eritmesi nedeniyle oluÅŸan buhar, cadde ve sokaklarÄ± kapladÄ±
650 yÄ±llÄ±k Zeynel Bey TÃ¼rbesi yeni yerine taÅŸÄ±nacak
650 yÄ±llÄ±k Zeynel Bey TÃ¼rbesi yeni yerine taÅŸÄ±nacak

Batman'Ä±n Hasankeyf ilÃ§esinde IlÄ±su BarajÄ± tamamlanÄ±nca su altÄ±nda kalacak 650 yÄ±llÄ±k Zeynel Bey TÃ¼rbesi, Hasankeyf Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na 52 kiÅŸilik ekip tarafÄ±ndan 8 saate taÅŸÄ±nacak
AKOM Ä°stanbul iÃ§in alarma geÃ§ti
AKOM Ä°stanbul iÃ§in alarma geÃ§ti

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye'sine baÄŸlÄ± AKOM, meteoroloji'den alÄ±nan ihbar doÄŸrultusunda alarma geÃ§ti
ErdoÄŸan Biz Afrika'yÄ± kimlerin sÃ¶mÃ¼rdÃ¼klerini iyi biliriz
ErdoÄŸan: Biz Afrika'yÄ± kimlerin sÃ¶mÃ¼rdÃ¼klerini iyi biliriz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Biz Afrika'nÄ±n geÃ§miÅŸte neler Ã§ektiÄŸini iyi biliriz. Afrika'yÄ± nasÄ±l sÃ¶mÃ¼rdÃ¼klerini gayet iyi biliriz, kimlerin de sÃ¶mÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de gayet iyi biliriz. Afrika tarihi aslÄ±nda bizim de kanayan yaramÄ±zdÄ±r." dedi.

Haberler

Katalonya referandumunun sonuÃ§larÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor
Katalonya referandumunun sonuÃ§larÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

KatalanlarÄ±n yÃ¼zde 80'i baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k dedi
KatalanlarÄ±n yÃ¼zde 80'i baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k dedi

Katalonya'da "yasaklÄ± halk oylamasÄ±" baÅŸladÄ±
Katalonya'da quot yasaklÄ± halk oylamasÄ± quot baÅŸladÄ±

Katalonya'da gayriresmi referandum gerginliÄŸi
Katalonya'da gayriresmi referandum gerginliÄŸi

Ä°spanyol'da Katalonya referandumuna engel
Ä°spanyol'da Katalonya referandumuna engel

Katalonya'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k giriÅŸimleri yargÄ±da
Katalonya'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k giriÅŸimleri yargÄ±da

Katalonya 2017'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in referanduma gidiyor
Katalonya 2017'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in referanduma gidiyor

Katalanlar gelecek yÄ±l baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuna gidecek
Katalanlar gelecek yÄ±l baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuna gidecek






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 