GÃ¼ncelleme: 08:51, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°stanbul Emniyeti'nde 80 mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±





Ä°stanbul'da ilÃ§e emniyet ve ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine 80 mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde, ilÃ§e emniyet ve ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± atamalarÄ± yapÄ±ldÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 39 ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve 41 ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, 47'si dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼, 33'Ã¼ emniyet amiri olmak Ã¼zere 80 emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± atandÄ±. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rlerinden 24'Ã¼ ÅŸubelerde, 23'Ã¼ ise ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde gÃ¶revlendirildi. AynÄ± ÅŸekilde, emniyet amirlerinden 17'si ÅŸubelerde, 16'sÄ± ise ilÃ§elerde gÃ¶rev yapacak. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde geÃ§en hafta 31 il emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 41 ÅŸube ve 19 ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in yeni gÃ¶revlendirme gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti.

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