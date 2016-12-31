Hatay'daki FETÃ– operasyonunda 17 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hatay merkezli 7 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock'u kullandÄ±klarÄ± belirlenen, meslekten Ã§Ä±karÄ±lan bir ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve eski polislerin yanÄ± sÄ±ra halen gÃ¶revli emniyet mensuplarÄ±nÄ±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Hatay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma doÄŸrultusunda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan kiÅŸilerin Hatay, Osmaniye, Mersin, Gaziantep, Ä°stanbul, KahramanmaraÅŸ ve Sivas'taki adreslerine eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.
Operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock'u kullandÄ±klarÄ± belirlenen, aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen Ä°skenderun Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cengiz BaÅŸer'in de bulunduÄŸu toplam 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Meslekten ihraÃ§ edilenlerin yanÄ± sÄ±ra halen gÃ¶revli polislerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu ÅŸÃ¼phelilerin Hatay Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
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Hatay merkezli 7 ilde dÃ¼zenlenen FETÃ– operasyonunda 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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