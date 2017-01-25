09:04, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Koza AltÄ±n Ä°ÅŸletmelerinin mallarÄ±na el konuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Koza AltÄ±n Ä°ÅŸletmeleri, Ankara 6.Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan, Hamdi AkÄ±n Ä°pek, Cafer Tekin Ä°pek, Melek Ä°pek, Pelin Zenginer, Ali Serdar HasÄ±rcÄ±oÄŸlu ve Åžaban AksÃ¶yek'in Ã¼zerinde kayÄ±tlÄ± bulunan her tÃ¼rlÃ¼ hak ve alacaklara, kÄ±ymetli evraka, ortaÄŸÄ± bulunduklarÄ± ÅŸirketlerdeki ortaklÄ±k paylarÄ±na, kiralÄ±k kasa mevcutlarÄ±na ve diÄŸer mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerine el konulmasÄ±na karar verildiÄŸini bildirdi.

Koza AltÄ±n Ä°ÅŸletmeleri tarafÄ±ndan Kamuyu AydÄ±nlatma Platormunda (KAP) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Ankara 6.Sulh Ceza HakimliÄŸinin 19 Ocak 2017 tarih ve 2017/517 D. iÅŸ sayÄ±lÄ± kararÄ±na gÃ¶re, Hamdi AkÄ±n Ä°pek, Cafer Tekin Ä°pek, Melek Ä°pek, Pelin Zenginer, Ali Serdar HasÄ±rcÄ±oÄŸlu ve Åžaban AksÃ¶yek isimli ÅŸÃ¼phelilerin Ã¼zerlerine kayÄ±tlÄ± bulunan taÅŸÄ±nmazlarÄ±na, kara, deniz veya hava ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±na, banka veya diÄŸer mali kurumlardaki her tÃ¼rlÃ¼ hesaba, gerÃ§ek veya tÃ¼zel kiÅŸiler nezdindeki her tÃ¼rlÃ¼ hak ve alacaklara, kÄ±ymetli evraka, ortaÄŸÄ± bulunduklarÄ± ÅŸirketlerdeki ortaklÄ±k paylarÄ±na, kiralÄ±k kasa mevcutlarÄ±na ve diÄŸer mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerine el konulmasÄ±na karar verilmiÅŸtir."

YÃ–NETÄ°M KURULU BAÅžKANLIÄžINAÂ ATAMA

Ã–te yandan, Koza AltÄ±n Ä°ÅŸletmeleri, Koza-Ä°pek Holding Anonim Åžirketi bÃ¼nyesinde bulunan ÅŸirketlerin yÃ¶netim kurulu baÅŸkanlÄ±klarÄ±na, MÃ¼minhan Bilgin'in yerine Dr. Ergin ErgÃ¼l'Ã¼n getirilmesine karar verildiÄŸini bildirdi.

Koza AltÄ±n Ä°ÅŸletmeleri tarafÄ±ndan Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'nda (KAP) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ±n 18 Ocak 2017 tarihli ve 2017/7 sayÄ±lÄ± kararÄ±ylaÍ¾ Koza-Ä°pek Holding Anonim Åžirketi bÃ¼nyesinde bulunan ÅŸirketlerin yÃ¶netim kurulu baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten MÃ¼minhan Bilgin'in gÃ¶revinin sonlandÄ±rÄ±larak, ÅŸirketlerin boÅŸalan yÃ¶netim kurulu baÅŸkanlÄ±klarÄ±na Ergin ErgÃ¼l'Ã¼n atanmasÄ±na ve ÅŸirketlerin yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliklerine Hanife Sarp ve Fatih SalihpaÅŸaoÄŸlu'nun atanmalarÄ±na karar verildiÄŸi kaydedildi.