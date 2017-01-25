09:10, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul genelinde bugÃ¼nden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olacaÄŸÄ± belirtiliyor.

Meteoroloji Ä°stanbul BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ÅŸehir genelinde etkili olmasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 7 derece dÃ¼ÅŸmesi bekleniyor.

Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde baÅŸlayacak olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gecenin ilk saatlerinden itibaren tÃ¼m ÅŸehri etkisi altÄ±na alacak.

AyrÄ±ca Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ hÄ±zÄ± saatte 60 kilometreye kadar ulaÅŸan kuvvetli poyraz bekleniyor.

Ä°stanbul genelinde PerÅŸembe, Cuma ve Cumartesi gÃ¼nleri de aralÄ±klarla yaÄŸmasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸehrin kuzey ve yÃ¼ksek kesimlerinde 15, sahil kesimlerinde ise 5-10 santimetre arasÄ±nda bir kalÄ±nlÄ±ÄŸa ulaÅŸacak.

Ä°STANBUL BÃœYÃœKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YESÄ°'NDEN "KAR" Ã–NLEMÄ°

Ã–te yandan Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (AKOM) de meteorolojiden alÄ±nan ihbar doÄŸrultusunda, kent genelinde beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na hazÄ±rlÄ±klÄ± olacak. Bu kapsamda AKOM, 7 bin personel ve bin 347 aracÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± tÃ¼m birimleri ile gÃ¶rev yapacak.

Pazar gÃ¼nÃ¼ ÅŸehri terk etmesi beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, bu ayÄ±n ilk haftasÄ±nda Ä°stanbul'u etkisi altÄ±na alan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gibi olmasÄ± beklenmiyor.