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GÃ¼ncelleme: 09:17, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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FÄ±rat KalkanÄ±'nda 155. gÃ¼n; 180 hedef vuruldu
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 155. gÃ¼n; 180 hedef vuruldu

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 155'inci gÃ¼nÃ¼nde, DEAÅž'a ait 180 hedef imha edildi, 17 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 155'inci gÃ¼nÃ¼nde, DEAÅž'a ait 180 hedef imha edildi, 17 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesietkisiz hale getirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, DEAÅž baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¶rgÃ¼tlerin oluÅŸturduÄŸu tehdidi bertaraf ederek, hudut gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon gÃ¼Ã§lerine destek vermek iÃ§in Suriye'nin kuzeyine yÃ¶nelik 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlatÄ±lan harekat sÃ¼rÃ¼yor.

HarekatÄ±n 155'inci gÃ¼nÃ¼nde, muhalif unsurlardan oluÅŸan Ã¶zel gÃ¶rev kuvvet gruplarÄ±nca, bÃ¶lgedeki terÃ¶ristlerin etkisiz hale getirilmesi amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

Hedef tespit vasÄ±talarÄ±yla belirlenen DEAÅž'a ait 180 hedef vuruldu. DEAÅž mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri ile silah ve araÃ§lar imha edildi.

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, El Bab bÃ¶lgesinde tespit edilen DEAÅž hedefine harekat dÃ¼zenlendi. Hava harekatÄ±nda, barÄ±nma yeri olarak kullanÄ±lan bir bina imha edildi. Koalisyon hava unsurlarÄ±nca hava harekatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmedi.

Harekatlar kapsamÄ±nda 17 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi.

Muhaliflere destek saÄŸlayan patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timlerince 30 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi.

HarekatÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten bugÃ¼ne 3 bin 149 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 55 mayÄ±n etkisiz hale getirildi.



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