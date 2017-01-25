09:26, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

TRT YÃ¶netim Kurulu adaylarÄ± belirlendi





RTÃœK, TRT YÃ¶netim Kurulu iÃ§in aday gÃ¶sterilecek isimleri belirledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulu (RTÃœK), TRT YÃ¶netim Kurulu iÃ§in aday gÃ¶sterilecek isimleri belirledi. RTÃœK'Ã¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n yapÄ±lan toplantÄ±da TRT YÃ¶netim Kurulu adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderilecek isimler tespit edildi. Bu kapsamda, elektronik ve kitle iletiÅŸim alanÄ±nda Ergun YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Cumhur Kemal Koca, kÃ¼ltÃ¼r ve sanat alanÄ±nda ise Ali Osman Ã–ztÃ¼rk ile Hilmi BolatoÄŸlu'nun isimleri belirlendi.Â

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