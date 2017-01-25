09:34, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Madagaskar'da





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Afrika seyahatinin son duraÄŸÄ± Madagaskar'a gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile Madagaskar'aÂ geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MozambikÂ temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Afrika turunun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼Â duraÄŸÄ± Madagaskar'Ä±n baÅŸkenti Antananarivo'ya ulaÅŸtÄ±. ErdoÄŸan'Ä± Ivato UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda Madagaskar BaÅŸbakanÄ± OlivierÂ Mahafaly Solonandrasana, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Beatrice Attalah,Â Milli Savunma BakanÄ± Beni Xavier Rasolofonirina, TÃ¼rkiye'nin Antananarivo BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Volkan TÃ¼rk Vural ve eÅŸi Arlinda Perjuci Vural karÅŸÄ±ladÄ±.Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak daÂ Antananarivo'yaÂ geldi.

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