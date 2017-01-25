DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:46, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Amerika
09:37, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Jane Fonda Trump'Ä±n boru hattÄ± kararÄ±nÄ± protesto etti
Jane Fonda Trump'Ä±n boru hattÄ± kararÄ±nÄ± protesto etti

79 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ sinema oyuncusu Jane Fonda New York'ta Trump'Ä±n boru hattÄ± imzasÄ±nÄ± protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÃœnlÃ¼ sinema oyuncusu Jane Fonda, Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatlarÄ± iÃ§in 'baÅŸkanlÄ±k emri imzalayan BaÅŸkan Donald Trump'Ä± New York'ta protesto etti.

Trump'Ä±n boru hatlarÄ±yla ilgili imzasÄ±nÄ±n ardÄ±nda baÅŸta New York ve Los Angeles olmak Ã¼zere ABD'nin bir Ã§ok ÅŸehrinde protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlendi.

New York'ta dÃ¼zenlenen protesto gÃ¶sterisine iki Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ sahibi 79 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ sinema oyuncusu Jane Fonda da katÄ±ldÄ±.

AynÄ± zamanda savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± aktivist olan Ã¼nlÃ¼ sinema oyuncusu Fonda, mitingde elinde "Keystone'nu durdur" yazan bir pankart taÅŸÄ±dÄ±.

KonuÅŸmasÄ±nda, "O (Trump) bunu yasadÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde yapÄ±yor." diyen Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, hattÄ±n geÃ§tiÄŸi topraklardaki KÄ±zÄ±lderili kabilelerinden izin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Trump International Hotel ve Tower'Ä±n bulunduÄŸu Columbus MeydanÄ±'ndaki gÃ¶steriye yaklaÅŸÄ±k 400 protestocu katÄ±ldÄ±.

Fonda, cumartesi gÃ¼nÃ¼ BaÅŸkent Washington'daki KadÄ±nlarÄ±n YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ (Women's March) adlÄ± Trump karÅŸÄ±tÄ± protesto gÃ¶sterisine de katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

- Belgeselci Fox da protestoda

2010 Oscar adayÄ± Gasland belgesel filminin yÃ¶netmeni Josh Fox da New York'taki protestoya katÄ±lanlar arasÄ±ndaydÄ±.

Fox burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Trump bu projeye ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±kan milyonlarca kiÅŸiyi gÃ¶rmezden geliyor ve kendi meÅŸruluÄŸunu tehlikeye atÄ±yor." dedi.

GeÃ§tiÄŸimiz aylarda KÄ±zÄ±lderililerin protesto gÃ¶sterilerinde bulunduÄŸu Kuzey Dakota'nÄ±n Standing Rock bÃ¶lgesine giden Fox, burada yapÄ±lan barÄ±ÅŸÃ§Ä±l protestolarÄ± ve protestolara polisin sert mÃ¼dehalelerini filme kaydetmiÅŸti.

- KÄ±zÄ±lderililer projeye karÅŸÄ±

Kuzey Dakota'nÄ±n Bakken bÃ¶lgesinden Ã§Ä±karÄ±lan ham petrolÃ¼n GÃ¼ney Dakota ve Lowa eyaletlerinden Ã¼zerinden Illinois'e taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak olan Kuzey Dakota projesinin geÃ§eceÄŸi bir kÄ±sÄ±m arazinin, 19. yÃ¼zyÄ±ldan kalma antlaÅŸma nedeniyle Standing Rock Sioux adlÄ± KÄ±zÄ±lderili kabilesine ait olduÄŸu belirtiliyor. KÄ±zÄ±lderililer ayrÄ±ca, projenin planlandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede, atalarÄ±nÄ±n mezarlarÄ± olduÄŸunu, kendileri iÃ§in kutsal saydÄ±klarÄ± bir su yataÄŸÄ±na ve Ã§evreye zarar vereceÄŸini dile getiriyorlar.

Kabilenin aÄŸustosta ABD hÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± dava aÃ§arak projeyi durdurmasÄ±na karÅŸÄ±n ekim ayÄ±nda federal temyiz mahkemesi sÃ¶z konusu kararÄ± iptal etmiÅŸti. Ancak protesto gÃ¶sterilerinin ardÄ±ndan aralÄ±k ayÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada yeni bir rota belirlenmek Ã¼zere projenin durdurulduÄŸu bildirilmiÅŸti. Polis, projeye karÅŸÄ± Ã§Ä±kan KÄ±zÄ±lderililerin gÃ¶sterilerine sert mÃ¼dahelede bulunarak yÃ¼zlerce kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

- Keystone XL'i Obama durdurmuÅŸtu

YaklaÅŸÄ±k altÄ± yÄ±l boyunca eski BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n imzasÄ±nÄ± bekleyen Keystone XL petrol boru hattÄ± projesi ise ABD Kongresi'nde Ã¼Ã§ kez onaylanmasÄ±na karÅŸÄ±n Obama tarafÄ±ndan her seferinde veto edilmiÅŸti.

Trump ise, seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda, Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatlarÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± desteklediÄŸini bildirerek, ABD'de enerji devrimi gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini vaadetmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Kuzey Dakota Keystona XL
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
ABD'de 25 milyon dolarlÄ±k sivilce ilacÄ± davasÄ±
ABD'de 25 milyon dolarlÄ±k sivilce ilacÄ± davasÄ±

New Jersey YÃ¼ksek Mahkemesi, ilaÃ§ firmasÄ±na verilen 25 milyon dolarlÄ±k maddi tazminat cezasÄ±nÄ± iptal eden istinaf mahkemesi kararÄ±nÄ± iade etti
MÄ±sÄ±r'dan quot Ä°srail'in yeni konut kararÄ±na quot kÄ±nama
MÄ±sÄ±r'dan "Ä°srail'in yeni konut kararÄ±na" kÄ±nama

MÄ±sÄ±r, Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 566 yeni konut inÅŸasÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
MogadiÅŸu'da hÃ¼kÃ¼met yetkililerine bombalÄ± saldÄ±rÄ± 12 Ã¶lÃ¼
MogadiÅŸu'da hÃ¼kÃ¼met yetkililerine bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 12 Ã¶lÃ¼

MogadiÅŸu'da hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin de kaldÄ±ÄŸÄ± otelin Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Rus Bakan Lavrov Suriyeli muhaliflerle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Rus Bakan Lavrov Suriyeli muhaliflerle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Sergey Lavrov, 27 Ocak'ta Suriyeli muhalif gruplarla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
KÄ±rgÄ±zistan'da kamusal alanda alkol ve kÃ¼fÃ¼r yasaÄŸÄ±
KÄ±rgÄ±zistan'da kamusal alanda alkol ve kÃ¼fÃ¼r yasaÄŸÄ±

KÄ±rgÄ±zistan'da kamuya aÃ§Ä±k yerlerde Ã§evreye rahatsÄ±zlÄ±k vermek, kÃ¼fÃ¼r etmek, alkollÃ¼ iÃ§ecekler tÃ¼ketmek yasaklandÄ±
Trump'tan Hindistan BaÅŸbakanÄ± Modi'ye davet
Trump'tan Hindistan BaÅŸbakanÄ± Modi'ye davet

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi'yi resmi ziyaret iÃ§in Washington'a davet etti
Fransa'dan FARC isyancÄ±larÄ±na ziyaret
Fransa'dan FARC isyancÄ±larÄ±na ziyaret

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Kolombiya'da FARC isyancÄ±larÄ±nÄ± ziyaret etti
AGÄ°T'ten ABD'ye basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
AGÄ°T'ten ABD'ye basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

AGÄ°T, Trump karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gazeteciler iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu
Ã‡in ile Singapur arasÄ±ndaki 'zÄ±rhlÄ± araÃ§' gerginliÄŸi
Ã‡in ile Singapur arasÄ±ndaki 'zÄ±rhlÄ± araÃ§' gerginliÄŸi

Hong Kong'un, kasÄ±m ayÄ±nda gÃ¼mrÃ¼kte alÄ±konulan dokuz adet zÄ±rhlÄ± aracÄ± Singapurâ€™a iade edeceÄŸi bildirildi
Trump'tan bir bÃ¼yÃ¼k gaf daha
Trump'tan bir bÃ¼yÃ¼k gaf daha!

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, baÅŸkanlÄ±k yemini ettiÄŸi gÃ¼n toplanan kalabalÄ±ÄŸa iliÅŸkin yeni bir gafa imza attÄ±
KÄ±zÄ±lderililerden sonra sÄ±ra MeksikalÄ±larda
KÄ±zÄ±lderililerden sonra sÄ±ra MeksikalÄ±larda

KÄ±zÄ±lderili yerli halkÄ±n arazisinden geÃ§ecek boru hattÄ±nÄ± yeniden onaylayan Trump'Ä±n bugÃ¼nkÃ¼ imzasÄ±nÄ±n da Meksika duvarÄ± iÃ§in olacaÄŸÄ± iddia edildi
Obama'nÄ±n 'Filistin yardÄ±mÄ±' doÄŸru Ã§Ä±ktÄ±
Obama'nÄ±n 'Filistin yardÄ±mÄ±' doÄŸru Ã§Ä±ktÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± geÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Toner, eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry'nin gÃ¶revinin son saatlerinde Filistin yÃ¶netimine 221 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mda bulunmasÄ± iÃ§in USAID'e talimat verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Jane Fonda Trump'Ä±n boru hattÄ± kararÄ±nÄ± protesto etti
Jane Fonda Trump'Ä±n boru hattÄ± kararÄ±nÄ± protesto etti

79 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ sinema oyuncusu Jane Fonda New York'ta Trump'Ä±n boru hattÄ± imzasÄ±nÄ± protesto etti
ABD'den BM'ye Ä°srail yanlÄ±sÄ± temsilci
ABD'den BM'ye Ä°srail yanlÄ±sÄ± temsilci

ABD'nin BM temsilciliÄŸine getirilen ve Ä°srail yanlÄ±sÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±yla tanÄ±nan Haley, "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ±" konusunda Trump'Ä± eleÅŸtiren yorumlar yapmÄ±ÅŸtÄ±
BM'den Ä°srail'in yeni konut kararÄ±na tepki
BM'den Ä°srail'in yeni konut kararÄ±na tepki

BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, Ä°srail'in barÄ±ÅŸa engel olan tek taraflÄ± eylemlerinin endiÅŸe verici olduÄŸunu sÃ¶yledi
Trump gÃ¶Ã§men yasaÄŸÄ± kararnamesini bugÃ¼n imzalayacak
Trump gÃ¶Ã§men yasaÄŸÄ± kararnamesini bugÃ¼n imzalayacak

Trump'Ä±n bugÃ¼n imzalayacaÄŸÄ± baÅŸkanlÄ±k kararnamesi ile "birÃ§ok Ã¼lkeden gelen gÃ¶Ã§menlerin Ã¼lkeye giriÅŸini geÃ§ici sÃ¼re durduracaÄŸÄ±" Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Haberler

ABD-Kanada arasÄ± yeni petrol boru hattÄ±
ABD-Kanada arasÄ± yeni petrol boru hattÄ±

KÄ±zÄ±lderililer'in 'boru hattÄ±' zaferi
KÄ±zÄ±lderililer'in 'boru hattÄ±' zaferi

Kuzey DakotalÄ± KÄ±zÄ±lderililere Los Angeles'tan destek
Kuzey DakotalÄ± KÄ±zÄ±lderililere Los Angeles'tan destek

BM'den ABD'ye KÄ±zÄ±lderili suÃ§lamasÄ±
BM'den ABD'ye KÄ±zÄ±lderili suÃ§lamasÄ±

Dakota yerlilerine Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in sÃ¼re verildi
Dakota yerlilerine Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in sÃ¼re verildi

K.Dakota'da kitlesel KÄ±zÄ±lderili gÃ¶zaltÄ±sÄ± baÅŸladÄ±
K Dakota'da kitlesel KÄ±zÄ±lderili gÃ¶zaltÄ±sÄ± baÅŸladÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 