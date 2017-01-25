Jane Fonda Trump'Ä±n boru hattÄ± kararÄ±nÄ± protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ÃœnlÃ¼ sinema oyuncusu Jane Fonda, Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatlarÄ± iÃ§in 'baÅŸkanlÄ±k emri imzalayan BaÅŸkan Donald Trump'Ä± New York'ta protesto etti.
Trump'Ä±n boru hatlarÄ±yla ilgili imzasÄ±nÄ±n ardÄ±nda baÅŸta New York ve Los Angeles olmak Ã¼zere ABD'nin bir Ã§ok ÅŸehrinde protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlendi.
New York'ta dÃ¼zenlenen protesto gÃ¶sterisine iki Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ sahibi 79 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ sinema oyuncusu Jane Fonda da katÄ±ldÄ±.
AynÄ± zamanda savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± aktivist olan Ã¼nlÃ¼ sinema oyuncusu Fonda, mitingde elinde "Keystone'nu durdur" yazan bir pankart taÅŸÄ±dÄ±.
KonuÅŸmasÄ±nda, "O (Trump) bunu yasadÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde yapÄ±yor." diyen Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, hattÄ±n geÃ§tiÄŸi topraklardaki KÄ±zÄ±lderili kabilelerinden izin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Trump International Hotel ve Tower'Ä±n bulunduÄŸu Columbus MeydanÄ±'ndaki gÃ¶steriye yaklaÅŸÄ±k 400 protestocu katÄ±ldÄ±.
Fonda, cumartesi gÃ¼nÃ¼ BaÅŸkent Washington'daki KadÄ±nlarÄ±n YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ (Women's March) adlÄ± Trump karÅŸÄ±tÄ± protesto gÃ¶sterisine de katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
- Belgeselci Fox da protestoda
2010 Oscar adayÄ± Gasland belgesel filminin yÃ¶netmeni Josh Fox da New York'taki protestoya katÄ±lanlar arasÄ±ndaydÄ±.
Fox burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Trump bu projeye ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±kan milyonlarca kiÅŸiyi gÃ¶rmezden geliyor ve kendi meÅŸruluÄŸunu tehlikeye atÄ±yor." dedi.
GeÃ§tiÄŸimiz aylarda KÄ±zÄ±lderililerin protesto gÃ¶sterilerinde bulunduÄŸu Kuzey Dakota'nÄ±n Standing Rock bÃ¶lgesine giden Fox, burada yapÄ±lan barÄ±ÅŸÃ§Ä±l protestolarÄ± ve protestolara polisin sert mÃ¼dehalelerini filme kaydetmiÅŸti.
- KÄ±zÄ±lderililer projeye karÅŸÄ±
Kuzey Dakota'nÄ±n Bakken bÃ¶lgesinden Ã§Ä±karÄ±lan ham petrolÃ¼n GÃ¼ney Dakota ve Lowa eyaletlerinden Ã¼zerinden Illinois'e taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak olan Kuzey Dakota projesinin geÃ§eceÄŸi bir kÄ±sÄ±m arazinin, 19. yÃ¼zyÄ±ldan kalma antlaÅŸma nedeniyle Standing Rock Sioux adlÄ± KÄ±zÄ±lderili kabilesine ait olduÄŸu belirtiliyor. KÄ±zÄ±lderililer ayrÄ±ca, projenin planlandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede, atalarÄ±nÄ±n mezarlarÄ± olduÄŸunu, kendileri iÃ§in kutsal saydÄ±klarÄ± bir su yataÄŸÄ±na ve Ã§evreye zarar vereceÄŸini dile getiriyorlar.
Kabilenin aÄŸustosta ABD hÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± dava aÃ§arak projeyi durdurmasÄ±na karÅŸÄ±n ekim ayÄ±nda federal temyiz mahkemesi sÃ¶z konusu kararÄ± iptal etmiÅŸti. Ancak protesto gÃ¶sterilerinin ardÄ±ndan aralÄ±k ayÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada yeni bir rota belirlenmek Ã¼zere projenin durdurulduÄŸu bildirilmiÅŸti. Polis, projeye karÅŸÄ± Ã§Ä±kan KÄ±zÄ±lderililerin gÃ¶sterilerine sert mÃ¼dahelede bulunarak yÃ¼zlerce kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.
- Keystone XL'i Obama durdurmuÅŸtu
YaklaÅŸÄ±k altÄ± yÄ±l boyunca eski BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n imzasÄ±nÄ± bekleyen Keystone XL petrol boru hattÄ± projesi ise ABD Kongresi'nde Ã¼Ã§ kez onaylanmasÄ±na karÅŸÄ±n Obama tarafÄ±ndan her seferinde veto edilmiÅŸti.
Trump ise, seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda, Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatlarÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± desteklediÄŸini bildirerek, ABD'de enerji devrimi gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini vaadetmiÅŸti.
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