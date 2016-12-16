09:42, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Obama'nÄ±n 'Filistin yardÄ±mÄ±' doÄŸru Ã§Ä±ktÄ±





ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± geÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Toner, eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry'nin gÃ¶revinin son saatlerinde Filistin yÃ¶netimine 221 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mda bulunmasÄ± iÃ§in USAID'e talimat verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi EskiÂ ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry'nin gÃ¶revinin son saatlerindeÂ FilistinÂ yÃ¶netimine 221 milyon dolarlÄ±kÂ yardÄ±mda bulunmasÄ± iÃ§in ABD UluslararasÄ± KalkÄ±nma AjansÄ±na (USAID)Â talimatÂ verdiÄŸi bildirildi. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± geÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mark Toner, sorusu Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Barack Obama yÃ¶netiminin gÃ¶revi Donald Trump'a terk etmeden Ã¶nce "Filistin'i KalkÄ±ndÄ±rma ProgramÄ±" kapsamÄ±nda Filistin yÃ¶netimine para aktarÄ±lmasÄ± iÃ§in talimat verdiÄŸini ifade etti. Trump yÃ¶netiminin bu harcamayÄ± incelediÄŸini belirten Toner, "Bu harcamanÄ±n Trump-Pence yÃ¶netiminin Ã¶nceliklerini etkileyip etkilemeyeceÄŸi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor." dedi. Amerikan medyasÄ±, Barack Obama'nÄ±n 20 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ gÃ¶revi Donald Trump'a devretmeden birkaÃ§ saat Ã¶nce Kongreye yazdÄ±ÄŸÄ± mektupla CumhuriyetÃ§i Kongre Ã¼yelerinin durdurduÄŸu Filistin'e yardÄ±m fonunu serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ddialara gÃ¶re, Obama Filistin'e yapÄ±lacak 221 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n yanÄ± sÄ±ra kÃ¼resel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in 4 milyon dolar ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler organizasyonlarÄ± iÃ§in 1,25 milyon dolar olmak Ã¼zere toplam 227 milyon dolara yakÄ±n hibe fonunu serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°lgili Konular Obama ABD

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.