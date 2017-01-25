09:45, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Kar Bolu'da yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdi





TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu DaÄŸÄ± kesiminde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± D-100 karayolunun Heyelan, Abant KavÅŸaÄŸÄ±, Bakacak, KaranlÄ±kdere, Seymenler mevkileri ve TEM Otoyolu'nun Bolu DaÄŸÄ± geÃ§iÅŸi ile Bolu DaÄŸÄ± TÃ¼neli ve viyadÃ¼kler kesiminde etkili oluyor. KarayollarÄ± ekipleri, ulaÅŸÄ±mda aksama yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in gÃ¼zergahta karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ekipler, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z ve yakÄ±n takip yapmamalarÄ±, sis ile buzlanmaya karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor. Ã–te yandan, DÃ¼zce'nin yÃ¼ksek kesimlerinde etkili yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ±nda GÃ¼zeldere, Topuk YaylasÄ±, Samandere ve KardÃ¼z yaylalarÄ±nda kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 20 santimetreyi geÃ§ti. Bolu Meteoroloji MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n hafta sonuna kadar aralÄ±klarla sÃ¼receÄŸini, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n ise mevsim normallerinde seyredeceÄŸini ifade etti.

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