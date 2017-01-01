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OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 1 DEAÅž'lÄ± tutuklandÄ±
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 1 DEAÅž'lÄ± tutuklandÄ±

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence mekanÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n bÃ¼nyesinde "kadÄ±" olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen zanlÄ± tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BeÅŸiktaÅŸÂ OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence mekanÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda DEAÅž'Ä±n bÃ¼nyesinde "kadÄ±" olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen zanlÄ± Yasser Mohammed Salem Radown tutuklandÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan GÃ¶kalp KÃ¶kÃ§Ã¼ tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli Radown, emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na getirildi.

SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ±lÄ±k, ÅŸÃ¼pheli Radown'uÂ ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' ve ''Cebir ve ÅŸiddet kullanarak, TuÌˆrkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rduÌˆÄŸuÌˆ duÌˆzeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu duÌˆzen yerine baÅŸka bir duÌˆzen getirmeye veya bu duÌˆzenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbuÌˆs etmek'' suÃ§larÄ±ndan tutuklanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk etti.

ÅžÃ¼phelinin tutuklanmasÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlenenÂ sevk yazÄ±sÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a iliÅŸkin bilgiler ile TÃ¼rkiye'de yaptÄ±klarÄ± eylemler de sÄ±ralandÄ±. Ã–rgÃ¼tÃ¼n en son, eÄŸlence mekanÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 5 Ocak'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli Abdurrauf Sertin'in, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n militanlarÄ±nÄ±n barÄ±nma ve gizlenmeleri amacÄ±yla "yabancÄ± terÃ¶rist savaÅŸÃ§Ä±lar evleri"nden sorumlu olduÄŸunun tespit edildiÄŸi anlatÄ±lan sevk yazÄ±sÄ±nda, ÅŸÃ¼phelinin sorumlu olduÄŸu Zeytinburnu'ndaki bir evde, aralarÄ±nda ÅŸÃ¼pheli Radown'un da bulunduÄŸu ve "yabancÄ± terÃ¶rist savaÅŸÃ§Ä±lar" olduÄŸu deÄŸerlendirilen pasaportsuz 10 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

"Muaviye" kod adlÄ± ÅŸÃ¼pheli Abdurrauf Sertin'in sorumlu olduÄŸu evlere yÃ¶nelik operasyonlarda, OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸÃ¼pheli Abdulkadir Masharipov'un da yakalandÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±lan sevk yazÄ±sÄ±nda, Yasser Mohammed Salem Radown'a iliÅŸkin yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda ÅŸÃ¼phelinin Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde DEAÅž bÃ¼nyesinde "kadÄ±" olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi vurgulandÄ±.

NOT DEFTERÄ°NDE Ã–RGÃœT ÃœYELERÄ°NÄ°N TELEFON ÃœYELERÄ°NÄ°N TELEFON NUMARASI Ã‡IKTI

ÅžÃ¼pheli Radown'un Ã¼st aramasÄ±nda Ã§Ä±kan not defterine iliÅŸkin bilgilere de yer verilen sevk yazÄ±sÄ±nda, defterde Ã§ok sayÄ±da telefon numarasÄ±, adres ve isimlerin yazÄ±lÄ± olduÄŸu belirtilerek, sÃ¶z konusu telefon numaralarÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan incelemelerde Ã¶rgÃ¼tle iltisaklÄ± veya Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgeleri ile irtibatlÄ± birÃ§ok Ã¶rgÃ¼t mensubuna ait telefon numarasÄ± olduÄŸu ifade edildi.

ÅžÃ¼phelinin makatÂ bÃ¶lgesinde bulunan ve Ã§Ä±karÄ±lan cep telefonunda, silah fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n da olduÄŸu aktarÄ±lan sevk yazÄ±sÄ±nda, Ã¶rgÃ¼t bÃ¼nyesinde ''Ebu Cihad'' kod ismini kullanarak kadÄ± seviyesinde illegal faaliyette bulunan ''Reina saldÄ±rÄ±sÄ± benzeri ya da canlÄ± bomba eylemi potansiyeli bulunan'' ÅŸÃ¼pheli Radown'un tutuklanmasÄ± talep edildi.

NÃ¶betÃ§i Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi, mevcut delil durumu, suÃ§un vasÄ±f ve mahiyeti ile kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren olgularÄ±n bulunmasÄ±nÄ± dikkate alarak,Â ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' ve ''Cebir ve ÅŸiddet kullanarak, TuÌˆrkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rduÌˆÄŸuÌˆ duÌˆzeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu duÌˆzen yerine baÅŸka bir duÌˆzen getirmeye veya bu duÌˆzenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbuÌˆs etmek'' suÃ§larÄ±ndan ÅŸÃ¼pheli Radown'un tutuklanmasÄ±na karar verdi.



Ä°lgili Konular Yasser Mohammed Salem Radown DEAÅž OrtakÃ¶y SaldÄ±rÄ±sÄ±
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