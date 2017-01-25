09:59, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

KÄ±zÄ±lderililerden sonra sÄ±ra MeksikalÄ±larda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, birÃ§ok Ã¼lkeden gÃ¶Ã§menlerin ABD'ye giriÅŸini geÃ§ici olarak yasaklayan, Suriye'nin yanÄ± sÄ±ra 6 Ã¼lkeden daha vize baÅŸvurularÄ±nÄ± geÃ§ici sÃ¼reyle durduran ve Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶ren kararnamelere bugÃ¼n imza atacaÄŸÄ± iddia edildi.

ABD medyasÄ±nda yer alan ve Trump'Ä±n yakÄ±n ekibindeki bazÄ± isimlere dayandÄ±rÄ±lan haberlere gÃ¶re, 20 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Trump, bugÃ¼n gÃ¶Ã§menlere vize kÄ±sÄ±tlamasÄ± ve Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶ren kararnamelere imza atacak.

Sputnik'te seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde 'MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ABD'ye alÄ±nmamasÄ±' Ã¶nerisini yapan ve sonraki aÃ§Ä±klamalarÄ±nda bununla 'daha sÄ±kÄ± gÃ¼venli prosedÃ¼rlerini kastettiÄŸini' sÃ¶yleyen Trump'Ä±n, imzalayacaÄŸÄ± kararnameyle birÃ§ok Ã¼lkeden gelen gÃ¶Ã§menlerin birkaÃ§ aylÄ±ÄŸÄ±na Ã¼lkeye giriÅŸini yasaklayacaÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Benzer bir kararname ile Trump'Ä±n Suriye, Irak, Ä°ran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen'den gelen vize baÅŸvurularÄ±nÄ±n 'daha sÄ±kÄ± gÃ¼venlik prosedÃ¼rleri tanÄ±mlanÄ±ncaya kadar' geÃ§ici sÃ¼reyle askÄ±ya alacaÄŸÄ± iddiasÄ± da ortaya atÄ±ldÄ±.

Amerikan medyasÄ±ndaki bazÄ± haberlerde bu sÃ¼renin 30 gÃ¼n olacaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

SeÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde Trump, 'terÃ¶ristlerin olduÄŸu bazÄ± MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerden gelen kiÅŸilerle ilgili daha sÄ±kÄ± gÃ¼venlik denetimi yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini' dile getirmiÅŸ, bu kiÅŸilerin Ã¼lkeye giriÅŸinin engellenmesi iÃ§in gerekli dÃ¼zenlemeler yapÄ±lÄ±ncaya kadar sÃ¶z konusu Ã¼lkelere vize kÄ±sÄ±tlamasÄ± getirilebileceÄŸini ifade etmiÅŸti.

MEKSÄ°KA SINIRINA DUVAR KARARNAMESÄ°

Twitter hesabÄ±ndan salÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Trump, "YarÄ±n ulusal gÃ¼venlikle ilgili bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼n planladÄ±k. BaÅŸka birÃ§ok ÅŸeyin yanÄ±nda duvarÄ± da inÅŸa edeceÄŸiz" ifadelerine yer verdi.

â€‹SeÃ§im dÃ¶neminde, Meksika'dan gelen yasadÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menleri Ã¶nlemek iÃ§in birÃ§ok kez sÄ±nÄ±ra duvar Ã¶receÄŸini kaydeden Trump'Ä±n, baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturduktan 5 gÃ¼n sonra bu yÃ¶nde bir kararnameye imza atacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin edip gÃ¶revine baÅŸladÄ±ktan sonra seÃ§im dÃ¶neminde sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdiÄŸi ÅŸekilde ilk imzasÄ±nÄ±, kendinden Ã¶nceki ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama dÃ¶neminde Ã§Ä±karÄ±lan saÄŸlÄ±k reformu yasasÄ± Obamacare'in iptalini Ã¶ngÃ¶ren kararnameye atmÄ±ÅŸtÄ±.

KEYSTONE XL PROJESÄ°

YaklaÅŸÄ±k altÄ± yÄ±l boyunca eski BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n imzasÄ±nÄ± bekleyen Keystone XL petrol boru hattÄ± projesi ise ABD Kongresi'nde Ã¼Ã§ kez onaylanmasÄ±na karÅŸÄ±n Obama tarafÄ±ndan her seferinde veto edilmiÅŸti.

Kuzey Dakota'nÄ±n Bakken bÃ¶lgesinden Ã§Ä±karÄ±lan ham petrolÃ¼n GÃ¼ney Dakota ve Lowa eyaletlerinden Ã¼zerinden Illinois'e taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak olan Kuzey Dakota projesinin geÃ§eceÄŸi bir kÄ±sÄ±m arazinin, 19. yÃ¼zyÄ±ldan kalma antlaÅŸma nedeniyle Standing Rock Sioux adlÄ± KÄ±zÄ±lderili kabilesine ait olduÄŸu belirtiliyor. KÄ±zÄ±lderililer ayrÄ±ca, projenin planlandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede, atalarÄ±nÄ±n mezarlarÄ± olduÄŸunu, kendileri iÃ§in kutsal saydÄ±klarÄ± bir su yataÄŸÄ±na ve Ã§evreye zarar vereceÄŸini dile getiriyorlar.

Kabilenin aÄŸustosta ABD hÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± dava aÃ§arak projeyi durdurmasÄ±na karÅŸÄ±n ekim ayÄ±nda federal temyiz mahkemesi sÃ¶z konusu kararÄ± iptal etmiÅŸti. Ancak protesto gÃ¶sterilerinin ardÄ±ndan aralÄ±k ayÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada yeni bir rota belirlenmek Ã¼zere projenin durdurulduÄŸu bildirilmiÅŸti. Polis, projeye karÅŸÄ± Ã§Ä±kan KÄ±zÄ±lderililerin gÃ¶sterilerine sert mÃ¼dahelede bulunarak yÃ¼zlerce kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.