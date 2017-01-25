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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:46, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Amerika
10:02, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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Trump'tan bir bÃ¼yÃ¼k gaf daha!
Trump'tan bir bÃ¼yÃ¼k gaf daha!

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, baÅŸkanlÄ±k yemini ettiÄŸi gÃ¼n toplanan kalabalÄ±ÄŸa iliÅŸkin yeni bir gafa imza attÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemin tÃ¶renine katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ± ile ilgili medyada yer alan haberlere sert bir karÅŸÄ±lÄ±k veren ve 20 Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸen tÃ¶rende 1.5 milyon kiÅŸinin bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren Trump, basÄ±nÄ± yalan haber Ã¼retmekle suÃ§layÄ±p, gazeteciler iÃ§in 'yeryÃ¼zÃ¼ndeki en haysiyetsiz insanlar' ifadelerini kullanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (POTUS) Twitter hesabÄ±ndan bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.

PAYLAÅžTIÄžI FOTOÄžRAF 1 GÃœN SONRASININ PROTESTO FOTOÄžRAFI Ã‡IKTI

Trump, fotoÄŸrafa iliÅŸtirdiÄŸi mesajda, 'DÃ¼n ulaÅŸtÄ±rÄ±lan bir fotoÄŸraf, alt ve Ã¼st kat basÄ±n salonlarÄ±nda sergilenecek. TeÅŸekkÃ¼rler Abbas!" dedi. Trump, fotoÄŸrafÄ± POTUS hesabÄ±ndan kendisini izleyen 22 milyon kiÅŸi ile paylaÅŸtÄ±. Ancak, 20 Ocak gÃ¼nÃ¼ baÅŸkanlÄ±k yemini eden Trump'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kalabalÄ±k fotoÄŸrafÄ±nÄ±n, Trump'Ä± protesto etmek iÃ§in yapÄ±lan kadÄ±nlar yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'nÃ¼n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 21 Ocak tarihinin bulunmasÄ± bÃ¼yÃ¼k gafÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.



Ä°lgili Konular ABD trump
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