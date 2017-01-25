10:11, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡in ile Singapur arasÄ±ndaki 'zÄ±rhlÄ± araÃ§' gerginliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hong Kong'un, kasÄ±m ayÄ±nda gÃ¼mrÃ¼kte alÄ±konulan dokuz adet zÄ±rhlÄ± aracÄ±Â Singapurâ€™a iade edeceÄŸi bildirildi.

Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi gÃ¼mrÃ¼k yetkililerinden Roy Tang, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, stratejik Ã¼rÃ¼nlerin gÃ¼mrÃ¼k geÃ§iÅŸlerinde gerekli yasal dÃ¼zenlemeleri ihlal etmesinin, yasalara gÃ¶re cezalandÄ±rmayÄ± gerektiren eylemler kapsamÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Tang, 23 KasÄ±mâ€™da Hong Kong limanÄ±nda gÃ¼mrÃ¼k yasalarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle el konulan dokuz adet zÄ±rhlÄ± aracÄ±n gÃ¼mrÃ¼k soruÅŸturmasÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Singapurâ€™a geri verileceÄŸini belirtti.

NE OLMUÅžTU?

Singapur'a ait dokuz adet zÄ±rhlÄ± araÃ§ geÃ§en yÄ±l 23 KasÄ±m'da, Tayvan'da askeri tatbikata katÄ±ldÄ±ktan sonra Hong Kong limanÄ± Ã¼zerinden Singapur'a geri yollanacaÄŸÄ± sÄ±rada gÃ¼mrÃ¼kte alÄ±konulmuÅŸtu.

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, bunun Ã¼zerine Singapurâ€™a Tayvan ile ilgili Tek Ã‡in PolitikasÄ±na uymasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

BakanlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ã‡in ile diplomatik iliÅŸkileri bulunan Ã¼lkelerin, askeri iÅŸ birliÄŸi ve diyalog da dahil olmak Ã¼zere her alanda Tayvan ile doÄŸrudan her tÃ¼rlÃ¼ resmi iliÅŸki kurmasÄ±na kesinlikle karÅŸÄ± olunduÄŸunu vurgulanmÄ±ÅŸt