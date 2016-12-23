10:17, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan'dan ÅŸehit ailelerine taziye telgrafÄ±



Foto: ArÅŸiv

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Suriye'nin kuzeyinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerlerine ailelerine taziye telgrafÄ± gÃ¶nderdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olan Ramazan TaÅŸkÄ±n, Mete Can, Selim Topal, Bahattin BakÄ±r ve Emre Doruk'un ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini iletti. Â

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