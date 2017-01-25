AGÄ°T'ten ABD'ye "basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Temsilcisi Dunja Mijatovic, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gazetecilere yÃ¶nelik tutuma tepki gÃ¶stererek bu Ã¼lke yÃ¶netimine haber alma ve basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda hassas olmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
AGÄ°T'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n 20 Ocak'taki yemin tÃ¶reni ve sonrasÄ±nda geliÅŸen protestolarda, gazetecilerÂ Evan Engel (Vocativ) ve Alex Rubinstein'Ä±n (RT America)Â gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.Â AÃ§Ä±klamada,Â ABD yÃ¶netiminin haber alma ve basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda hassas olmasÄ± istendi.
Mijatovic de konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, basÄ±nÄ±n demokrasilerde ÅŸeffaflÄ±k ve devlet gÃ¼cÃ¼nÃ¼n uygulanmasÄ±nda Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
BasÄ±nÄ±n buÂ genel gÃ¶zlemci iÅŸlevininÂ seÃ§imler ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ anÄ± dahil olmak Ã¼zere hÃ¼kÃ¼met deÄŸiÅŸiklikleri sÄ±rasÄ±nda Ã¶zellikle Ã¶nemli olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "Gazetecilerin dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar konusunda doÄŸrudan ve aktif bir rol Ã¼stlendiÄŸi ispatlanmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece halka aÃ§Ä±k gÃ¶steriler esnasÄ±nda yaptÄ±klarÄ± faaliyetler engellenmemelidir." ifadesini kullandÄ±.
Engel ve Rubinstein'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± kaygÄ± verici olarak yorumlayan Mijatovic, ABD yÃ¶netiminin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler alanÄ±nda Ã¶ncÃ¼ konumunu sÃ¼rdÃ¼rerek bu tutumdan vazgeÃ§mesi gerektiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
ABD'de 20 Ocak sabahÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve ilgili mahkemede gelecek ay yapÄ±lacak duruÅŸmaya kadar serbest bÄ±rakÄ±lan Evan Engel ve Alex Rubinstein, Columbia bÃ¶lgesi kanunlarÄ±na gÃ¶re "ayaklanmaya ya da isyanaÂ teÅŸvik" suÃ§undan yargÄ±lanacak. Gazetecilerin, suÃ§lu bulunduklarÄ± takdirde 10 yÄ±l hapis ve 25 biner dolar para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
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