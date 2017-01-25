10:26, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Van'da 33 kilogram eroin ele geÃ§irildi





Van-GÃ¼rpÄ±nar karayolu KurubaÅŸ mevkisinde bir kamyonetteki aramada 33 kilo 187 gram eroin bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'Ä±n Edremit ilÃ§esinde bir kamyonetteki aramada 33 kilo 187 gram eroin bulundu. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Van-GÃ¼rpÄ±nar karayolu KurubaÅŸ mevkisinde durdurduklarÄ± K.T. idaresindeki 06 AJ 4651 plakalÄ± kamyonette arama yaptÄ±. Narkotik kÃ¶peÄŸi "Lisa" ve "Åžila"nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aramada, kamyonetin Ã§eÅŸitli bÃ¶lmelerine gizlenmiÅŸ 33 kilo 187 gram eroin ele geÃ§irildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ K.T. ile kamyonetteki R.A. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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