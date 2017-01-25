10:35, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Fransa'dan FARC isyancÄ±larÄ±na ziyaret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kolombiya'da bulunan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri (FARC) isyancÄ±larÄ±yla bir araya geldi.

BBC'nin haberine gÃ¶re, Latin Amerika ziyareti kapsamÄ±nda Kolombiya'ya giden Hollande ve Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos, Cauca'daki Caldono bÃ¶lgesinde BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Kolombiya BarÄ±ÅŸ AnlaÅŸmasÄ± Ã–zel Temsilcisi Jean Arnault ve FARC liderlerinden Pablo Catatumbo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kolombiya'yÄ± yaklaÅŸÄ±k 30 yÄ±l aradan sonra ziyaret eden ilk Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± olan Hollande, mayÄ±n temizleme programÄ±na ve kaybolanlarÄ±n aranmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmayÄ± teklif etti.

HÃ¼kÃ¼met ile FARC arasÄ±nda imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na desteÄŸini vurgulayan Hollande, bu anlaÅŸmayÄ±, dÃ¼nyadaki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in bir model olarak nitelendirdi.

FARC liderlerinden Catatumbo, uluslararasÄ± desteÄŸin Ã¶nemine deÄŸinerek "FranÃ§ois Hollande'Ä±n ziyareti bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. DÃ¼nyanÄ±n beÅŸinci gÃ¼cÃ¼nÃ¼n desteÄŸi ve Kolombiya'daki barÄ±ÅŸa katkÄ±sÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Åžu bir gerÃ§ek ki Fransa'nÄ±n barÄ±ÅŸ sÃ¼recine katÄ±lÄ±mÄ± ve desteÄŸi, anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan bu yana aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z en Ã¶nemli destek." ifadelerini kullandÄ±.

Fransa, Kolombiya'daki barÄ±ÅŸ sÃ¼recini desteklemek iÃ§in ayrÄ±lan AB fonunun yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 20'sine katkÄ±da bulunmuÅŸtu.

Kolombiya Kongresinde, 29 AralÄ±k'ta FARC ile varÄ±lan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde isyancÄ±lara af Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Kongrenin iki kanadÄ±nÄ± oluÅŸturan Temsilciler Meclisi ve Senatoda, nitelikli suÃ§lara karÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ FARC isyancÄ±larÄ±nÄ± kapsayacak af yasasÄ± onaylanmÄ±ÅŸtÄ±. Af yasasÄ±ndan, savaÅŸ suÃ§u iÅŸlemiÅŸ ve insan haklarÄ± ihlalinde bulunmuÅŸ isyancÄ±larÄ±n yararlanamayacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Kolombiya halkÄ±, FARC ile hÃ¼kÃ¼met arasÄ±nda bu yÄ±l imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ± 2 Ekim'de yapÄ±lan referandumda reddetmiÅŸti.

HÃ¼kÃ¼met ile Ã¶rgÃ¼t 24 KasÄ±m'da yeni bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na imza atmÄ±ÅŸ, anlaÅŸma 30 KasÄ±m'da Temsilciler Meclisinin onayÄ±ndan geÃ§miÅŸti.