10:44, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Trump'tan Hindistan BaÅŸbakanÄ± Modi'ye davet





ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi'yi resmi ziyaret iÃ§in Washington'a davet etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump,Â Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi'yi resmi ziyaret iÃ§in Washington'a davet etti. Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸen iki liderin, ABD ile Hindistan arasÄ±ndaki ortaklÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendirmek Ã¼zere ekonomiden savunmaya geniÅŸ bir alanda yeni iÅŸ birliÄŸi olanaklarÄ±nÄ± ele aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Modi'yi resmi ziyaret iÃ§in Washington'a davet eden Trump'Ä±n, kÃ¼resel sorunlarla mÃ¼cadelede Hindistan'Ä± "gerÃ§ek bir dost ve ortak olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼" ifade edildi. Ä°ki liderin kÃ¼resel terÃ¶re karÅŸÄ± omuz omuza mÃ¼cadele konusunda kararlÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±. Beyaz Saray yetkilileri de Modi'yi bu yÄ±l iÃ§inde aÄŸÄ±rlamayÄ± beklediklerini sÃ¶ylediler. Hindistan BaÅŸbakanÄ± Modi, kasÄ±mdaki seÃ§im zaferinin ardÄ±ndan Trump'Ä± arayarak tebrik etmiÅŸ, yeni ABD BaÅŸkanÄ±nÄ±n Hindistan'a karÅŸÄ± "dostÃ§a yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±" Ã¶vmÃ¼ÅŸtÃ¼. Trump seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Hint-AmerikalÄ± seÃ§menlerin desteÄŸini kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, Ã‡in iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± meydan okuyucu yorumlarÄ±n aksine Hindistan hakkÄ±nda olumlu ifadeler kullanmaya Ã¶zen gÃ¶stermiÅŸti. Trump, Modi'nin Ã¼lkesinde bÃ¼rokrasi alanÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± reformlarÄ± ve ekonomideki bÃ¼yÃ¼me performansÄ±nÄ± takdir ettiÄŸini belirtmiÅŸti.

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