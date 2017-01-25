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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:46, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
DÃ¼nya
10:49, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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KÄ±rgÄ±zistan'da kamusal alanda alkol ve kÃ¼fÃ¼r yasaÄŸÄ±
KÄ±rgÄ±zistan'da kamusal alanda alkol ve kÃ¼fÃ¼r yasaÄŸÄ±

KÄ±rgÄ±zistan'da kamuya aÃ§Ä±k yerlerde Ã§evreye rahatsÄ±zlÄ±k vermek, kÃ¼fÃ¼r etmek, alkollÃ¼ iÃ§ecekler tÃ¼ketmek yasaklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±rgÄ±zistan'da kamuya aÃ§Ä±k yerlerde Ã§evreye rahatsÄ±zlÄ±k vermek, kÃ¼fÃ¼r etmek, alkollÃ¼ iÃ§ecekler tÃ¼ketmek yasaklandÄ±.Â 

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Almazbek Atambayev'in, parlamento tarafÄ±ndan kabul edilen kamu dÃ¼zeni ve gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmaya yÃ¶nelik Ã¶nlemleri iÃ§eren kanunu onayladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, kamuya aÃ§Ä±k yerlerde Ã§evreye rahatsÄ±zlÄ±k vermenin,Â kÃ¼fÃ¼r etmenin, alkollÃ¼ iÃ§ecekler tÃ¼ketmenin ve sarhoÅŸ gezmenin Ã¶nlenmesinin yanÄ± sÄ±ra reÅŸit olmayanlarÄ± olumsuz davranÄ±ÅŸlardan korumanÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± kanunla, genÃ§lerin ve toplumun ahlak seviyesinin yÃ¼kseltilmesinin hedeflendiÄŸiÂ ifade edildi.

Kanun Ã§erÃ§evesinde sÃ¶z konusu davranÄ±ÅŸlardaÂ bulunanlar, 15 ila 45 dolar para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacak.Â Para cezasÄ±nÄ± Ã¶demeyenlere 8 saat kamu hizmeti veya 10 gÃ¼ne kadar hapis cezasÄ± verilecek. ReÅŸit olmayanlarÄ± olumsuz davranÄ±ÅŸlara zorlayanlara da 145 dolara kadar para cezasÄ± uygulanabilecek.

Kamu DÃ¼zeni ve GÃ¼venliÄŸini ArtÄ±ran Tedbirler Kanunu 1 Åžubat'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.Â 

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