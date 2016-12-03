Rus Bakan Lavrov Suriyeli muhaliflerle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'un 27 Ocak'ta Suriye'deki muhalif gruplarla bir araya geleceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Lavrov'un hangi gruplarla gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸine dair ayrÄ±ntÄ± verilmedi.
New Jersey YÃ¼ksek Mahkemesi, ilaÃ§ firmasÄ±na verilen 25 milyon dolarlÄ±k maddi tazminat cezasÄ±nÄ± iptal eden istinaf mahkemesi kararÄ±nÄ± iade etti
MÄ±sÄ±r, Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 566 yeni konut inÅŸasÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
MogadiÅŸu'da hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin de kaldÄ±ÄŸÄ± otelin Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Sergey Lavrov, 27 Ocak'ta Suriyeli muhalif gruplarla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
KÄ±rgÄ±zistan'da kamuya aÃ§Ä±k yerlerde Ã§evreye rahatsÄ±zlÄ±k vermek, kÃ¼fÃ¼r etmek, alkollÃ¼ iÃ§ecekler tÃ¼ketmek yasaklandÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi'yi resmi ziyaret iÃ§in Washington'a davet etti
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Hong Kong'un, kasÄ±m ayÄ±nda gÃ¼mrÃ¼kte alÄ±konulan dokuz adet zÄ±rhlÄ± aracÄ± Singapurâ€™a iade edeceÄŸi bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, baÅŸkanlÄ±k yemini ettiÄŸi gÃ¼n toplanan kalabalÄ±ÄŸa iliÅŸkin yeni bir gafa imza attÄ±
KÄ±zÄ±lderili yerli halkÄ±n arazisinden geÃ§ecek boru hattÄ±nÄ± yeniden onaylayan Trump'Ä±n bugÃ¼nkÃ¼ imzasÄ±nÄ±n da Meksika duvarÄ± iÃ§in olacaÄŸÄ± iddia edildi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± geÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Toner, eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry'nin gÃ¶revinin son saatlerinde Filistin yÃ¶netimine 221 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mda bulunmasÄ± iÃ§in USAID'e talimat verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
79 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ sinema oyuncusu Jane Fonda New York'ta Trump'Ä±n boru hattÄ± imzasÄ±nÄ± protesto etti
ABD'nin BM temsilciliÄŸine getirilen ve Ä°srail yanlÄ±sÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±yla tanÄ±nan Haley, "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ±" konusunda Trump'Ä± eleÅŸtiren yorumlar yapmÄ±ÅŸtÄ±
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, Ä°srail'in barÄ±ÅŸa engel olan tek taraflÄ± eylemlerinin endiÅŸe verici olduÄŸunu sÃ¶yledi
Trump'Ä±n bugÃ¼n imzalayacaÄŸÄ± baÅŸkanlÄ±k kararnamesi ile "birÃ§ok Ã¼lkeden gelen gÃ¶Ã§menlerin Ã¼lkeye giriÅŸini geÃ§ici sÃ¼re durduracaÄŸÄ±" Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼