10:55, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Rus Bakan Lavrov Suriyeli muhaliflerle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek





Sergey Lavrov, 27 Ocak'ta Suriyeli muhalif gruplarla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'un 27 Ocak'ta Suriye'deki muhalif gruplarla bir araya geleceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Lavrov'un hangi gruplarla gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸine dair ayrÄ±ntÄ± verilmedi.

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