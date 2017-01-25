10:58, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

MogadiÅŸu'da hÃ¼kÃ¼met yetkililerine bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 12 Ã¶lÃ¼





MogadiÅŸu'da hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin de kaldÄ±ÄŸÄ± otelin Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin de kaldÄ±ÄŸÄ± otelin Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda ilk belirlemelere gÃ¶re 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 25 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, MogadiÅŸu'nun Mekke-i Mukerreme Caddesi'nde yer alan ve hÃ¼kÃ¼met yetkililerin kaldÄ±ÄŸÄ± bir otelin Ã¶nÃ¼ndeÂ bomba yÃ¼klÃ¼ 2 araÃ§la saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri, olayda 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 25 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, yaralÄ±lar arasÄ±nda uluslararasÄ±Â basÄ±n organlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan 4 kameramanÄ±n bulunduÄŸunu aktardÄ±. EÅž-ÅžEBAB SALDIRIYI ÃœSTLENDÄ° Konuya iliÅŸkin resmi makamlardan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Ã–te yandan EÅŸ-Åžebab internetten yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu Ã¼stlendi.

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