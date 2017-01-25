11:04, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Enflasyon sepetinden altÄ± madde Ã§Ä±karÄ±ldÄ±





2017 TÃœFE sepetinden 6 madde Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, 3 madde eklendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu BaÅŸkan Vekili AktaÅŸ, "2017 TÃœFE sepetinden 6 madde Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, 3 madde eklendi." dedi. TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu BaÅŸkan Vekili Mehmet AktaÅŸ, "2017Â TÃœFEÂ sepetinden 6 madde Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, 3 madde eklendi. Stor perde, derin dondurucu, test kitabÄ± eklendi, dÃ¼z cam, pamuklu bebek Ã§orabÄ±, paket pamuk, madlen Ã§ikolata, uydu alÄ±cÄ±sÄ± ve taze bamya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±." dedi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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