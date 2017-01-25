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OrtadoÄŸu
11:07, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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MÄ±sÄ±r'dan "Ä°srail'in yeni konut kararÄ±na" kÄ±nama
MÄ±sÄ±r'dan

MÄ±sÄ±r, Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 566 yeni konut inÅŸasÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, DoÄŸu KudÃ¼s'te Yahudi yerleÅŸimciler iÃ§in yeni konutlara onay vermenin, baÄŸÄ±msÄ±z devletini kurma yolunda Filistin halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ihlal etmek anlamÄ±na geldiÄŸi ve bunun uluslararasÄ± kararlara da aykÄ±rÄ± olduÄŸu belirtildi.

Tek taraflÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlardan kaÃ§Ä±nma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail'in konut inÅŸasÄ±na devam ederek gerginliÄŸi artÄ±rmasÄ± iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m fÄ±rsatÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yor ve Filistin ile Ä°srail arasÄ±nda barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin yeniden baÅŸlamasÄ± iÃ§in yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± engelliyor." denildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, Filistin ile Ä°srail arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin yeniden baÅŸlamasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± toplumun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmasÄ± gerektiÄŸi ifade edildi.

KudÃ¼s Belediyesi Ä°nÅŸaat ve Planlama Komitesi, pazar gÃ¼nÃ¼ DoÄŸu KudÃ¼s'te 566 yeni konutun inÅŸasÄ±na onay vermiÅŸti.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu da dÃ¼n iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan Yahudi yerleÅŸim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inÅŸa edilmesini onaylamÄ±ÅŸtÄ±.

DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria, 1967'den bu yana Ä°srail tarafÄ±ndan iÅŸgal altÄ±nda tutuluyor. DoÄŸu KudÃ¼s'te 200 bin, BatÄ± Åžeria'da ise 400 bini aÅŸkÄ±n Yahudi yerleÅŸimci bulunuyor. UluslararasÄ± hukuka gÃ¶re, bu bÃ¶lgelerdeki tÃ¼m Yahudi yerleÅŸim birimleri yasa dÄ±ÅŸÄ± kabul ediliyor.



Ä°lgili Konular MÄ±sÄ±r Ä°srail
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