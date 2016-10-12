11:19, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

TEM'de kaza; Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ trafiÄŸe kapandÄ±





TEM otoyolunda bir TIR'Ä±n kaza yapmasÄ± sonucu Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TEM Otoyolu'nun Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼, Bolu DaÄŸÄ± TÃ¼neli Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kayan TIR'Ä±n bariyerlere Ã§arpmasÄ± sonucu meydana gelen kaza nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Kaza, saat 10.25 sÄ±ralarÄ±nda TEM Otoyolu'nun Bolu DaÄŸÄ± TÃ¼neli Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda meydana geldi. Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ne giden Pevrul Atak yÃ¶netimindeki su damacanasÄ± yÃ¼klÃ¼ TIR, hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kÄ±p savrularak bariyerlere Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle TIR'Ä±n dorsesindeki su damacanalarÄ± yola savruldu. TIR'Ä±n akaryakÄ±t deposundan yola mazot da dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle TEM'in Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Yolda uzun araÃ§ konvoyu oluÅŸtu. TÃ¼nel Kontrol Merkezi'nde gÃ¶revli itfaiye ekipleri, yolu kÄ±sa sÃ¼rede ulaÅŸÄ±ma aÃ§mak iÃ§in temizleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.

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