DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bursa'da, El Kaide'ye para ve lojistik malzeme temin ettikleri iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸi, tutuklandÄ±.
Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, yapÄ±lan istihbarat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ El Kaide'ye para ve lojistik destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Ãœ.K. ile bu kiÅŸiyle birlikte hareket ettikleri tespit edilen Ä°.Y, T.G. ve C.K'yÄ±, Ã§eÅŸitli adreslere dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonla yakaladÄ±.
ZanlÄ±larÄ±n, Suriye'ye gÃ¶ndermek istedikleri elemanlarÄ±n Ã¶rgÃ¼tlenme ile toplanma yeri olarak kullandÄ±klarÄ± iÅŸ yerinde yapÄ±lan aramalarda, 2 kuru sÄ±kÄ± tabanca, fiÅŸekler, 1 kÄ±lÄ±Ã§, 3 bÄ±Ã§ak, 87 deÄŸiÅŸik renklerde iklim pantolonu, mont, elbise, 8 cep telefonu, 9 sim kart, 4 hafÄ±za kartÄ±, tablet, 45 CD ile DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait bayrak Ã§Ä±kartmasÄ± ele geÃ§irildi.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hÃ¼cre sorumlusu olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Ãœ.K, Ä°.Y, T.G ve C.K, sorgulamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ''SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan gÃ¶nderildikleri adliyede, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.
Ã–te yandan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle baÄŸlantÄ±larÄ± olduÄŸu belirtilen 5 kiÅŸi hakkÄ±nda da yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
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El Kaide'ye para ve lojistik malzeme temin ettikleri iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸi, tutuklandÄ±
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